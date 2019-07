Vild jagt på motorcyklist varede en halv time

HJØRRING: En motorcykelbetjent fra Nordjyllands Politi ville onsdag standse og kontrollere en motorcyklist, men det udløste en vild jagt, som først sluttede efter en halv time.

Det hele begyndte klokken 16.51 på Ugiltvej ved Hjørring, hvor motorcyklisten nægtede at standse og i stedet satte farten op, fortæller vagtchef Karsten Højrup.

Jagten gik rundt i området syd og øst for Hjørring og endte først klokken 17.20 ved Østervrå, hvor motorcyklisten væltede i et sving.

Flere politipatruljer deltog i jagten på motorcyklisten, som viste sig at være en 35-årig mand fra Sindal. Han kom ikke til skade ved uheldet, men da det skete, mens han havde politiet i hælene, er Den Uafhængige Politiklagemyndighed blevet orienteret om sagen.

Ud over at stikke af fra politiet og den vilde kørsel er den 35-årige også sigtet for narkokørsel. Og så var han frakendt kørekortet, så der kommer til at gå ekstra lang tid, før han kan generhverve det.

Onsdag aften sad han i detentionen på politigården i Aalborg, og politiets jurister skal vurdere, om han skal fremstilles i grundlovsforhør.