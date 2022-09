Vildt vejr: Lynnedslag skyld i to brande

HJØRRING:Søndag morgen begyndte med voldsomme tordenbyger i dele af Nordjylland, og omkring Hjørring gik det galt, da to lyn slog ned og forårsagede to brande i henholdsvis en nedlagt landejendom og et hus på landet. De to huse ligger kun cirka en kilometer fra hinanden i fugleflugtslinje.

Indsatsleder Thomas Dybro fra Nordjyllands Beredskab i Hjørring fik anmeldelsen om den første brand på Vellinghøjhedevej klokken 06.30.

Her var et lyn slået ned og et elskab i bryggerset brudt i brand.

- Der var ild i hele baggangen, og ilden var på vej mod etageadskillelsen, siger indsatslederen, som begyndte med at slukke branden og snart efter fik hjælp fra stationen i Hjørring.

- Vi fik skabet og noget loft brækket ned, og vi kunne holde branden til baggangen, der er stærkt skadet, fortæller han.

Familien, som bor i huset, måtte sammen med hund og kat søge tilflugt i en anden bygning på grunden, mens branden blev slukket.

Kun en halv time efter den første brand slog lynet ned i en telefonmast ved et hus på Dalsgårdvej ved Vidstrup, der ligger nordvest for Hjørring.

Lynet er løbet ind igennem et kabel, som er trukket over loftet i den garage, der hører til huset. Et lysstofarmatur smeltede og brød i brand.

- Der var en del røgudvikling fra taget, og ild i nogle loftsbrædder, som vi også her måtte brække ned, fortæller indsatslederen.

Det var familien selv, der slog alarm.

- De var noget bekymrede, for huset ligger kun to meter fra garagen, hvor de kunne se åben ild, siger Thomas Dybro.

Han blev selv overrasket over, hvor voldsomt septembervejret var, da han var på vej til de to ejendomme.

- Der lå tøsne på vejen, fortæller han forbløffet.