Vinderen er fundet: På denne nordjyske restaurant får du mest for pengene

Så er det afgjort. "Vendia Brasserie" er bedst i Nordjylland, når det handler om at sammensætte en fremragende restaurantoplevelse til en skarp pris.

Brasseriet hører hjemme på Bryghuset Vendia i Hjørring. Og her er der stor glæde over sejren.

- Den her sejr betyder utroligt meget for både mig og for mit personale, sagde direktør Kristian Rise, umiddelbart efter triumfen var i hus.

At det netop blev Hjørring-spisestedet, der løber med hæderen blev afgjort ved en finale onsdag aften. Her var modstanderen den helt nye "Restaurant Vandret", der hører hjemme på Hotel Løkken Strand.

Finaleaftenen var kulminationen på konkurrencen ”Bedst i Nordjylland/Value for Money”. Kort fortalt har opgaven til restauranterne været at sammensætte den bedst mulige menu inklusiv drikkevarer til en pris på maksimalt 1500 kroner. Og det var Vendia Brasserie altså tilsyneladende bedst til.

- Jeg synes jo, at den her konkurrence er superinteressant for os at vinde. Man kan jo sagtens lave mad med høj kvalitet, hvis man også tager en høj pris for det. Men for mig er det enormt dejligt at vise, vi også kan lave mad af en rigtig god kvalitet til en skarp pris. Så vi er rigtigt glade for den her sejr, lyder det fra Kristian Rise.

De glade vindere fra Vendia Brasserie. Foto: Claus T. Kræmmergård

Det er Den Danske Spiseguide, der står bag kåringen - med på sidelinjen har revisionsfirmaet Beierholm og banken SparNord været med som sponsorer. Ud af et felt på 55 indstillede restauranter har en jury valgt cirka 20 nordjyske spisesteder, som efterfølgende har fået et testbesøg fra et jurymedlem. På den baggrund blev feltet så snævret ind til fire restauranter, der sidenhen er blevet genbesøgt af tre jurymedlemmer.

I sidste ende nåede juryen altså frem til de to finalister - hvor det altså lykkedes hjørringenserne at trække det længste strå.

I juryen sad blandt andet Bent Christensen, der er redaktør for Den Danske Spiseguide - og han sagde følgende om finalen:

- Man skal huske i den her forbindelse, at Vendia har mange år på bagen, og at Restaurant Vandret kun har eksisteret i et halvt år. Så på den baggrund var det ekstremt flot og overraskende, at Vandret overhovedet nåede finalen.

- Men til syvende og sidst var Vendia bare så stensikre i alt, hvad de lavede, at det gjorde udslaget, fastslog Bent Christensen.

Sidste år var det Restaurant Alimentum fra Aalborg, der vandt konkurrencen.

Herunder kan du se både snacks, forretter, hovedretter og desserter fra de to restauranter - startende med Vendia Brasserie:

Første snacks-servering fra Brasserie Vendia. Foto: Claus T. Kræmmergård

Anden og tredje snacks-servering fra Brasserie Vendia. Foto: Claus T. Kræmmergård

Fjerde snacks-servering fra Brasserie Vendia. Foto: Claus T. Kræmmergård

Femte snacks-servering fra Brasserie Vendia. Foto: Claus T. Kræmmergård

Forret fra Brasserie Vendia. Foto: Claus T. Kræmmergård

Hovedret fra Brasserie Vendia. Foto: Claus T. Kræmmergård

Dessert fra Brasserie Vendia. Foto: Claus T. Kræmmergård

Herunder kommer serveringerne fra Restaurant Vandret:

Første snacks-servering fra Restaurant Vandret Foto: Claus T. Kræmmergård

Anden snacks-servering fra Restaurant Vandret Foto: Claus T. Kræmmergård

Tredje snacks-servering fra Restaurant Vandret Foto: Claus T. Kræmmergård

Fjerde snacks-servering fra Restaurant Vandret Foto: Claus T. Kræmmergård

Forret fra Restaurant Vandret Foto: Claus T. Kræmmergård

Hovedret fra Restaurant Vandret Foto: Claus T. Kræmmergård