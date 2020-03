Vinderholdet har tabt sig 86 kilo: - Vi gør det ikke igen næste år

HJØRRING:Der er over 30 meters kø udenfor Vendelbohus lørdag ved frokosttid, hvor hundredvis af folk i sportstøj venter på at blive målt og vejet. På trappen op til 1. sal indenfor går det hele i stå i lang tid. Som en moderne og mild udgave af dengang, da kejser Augustus for 2000 år siden ville skrive folk i mandtal. Der er endda sat små skåle med chokolade frem på bordene ved trappen, men ingen rører dem.

De fremmødte var her også for to måneder siden for at få registreret startvægt, nu er det afgørelsens time, og ikke alle er tilfredse.

Konkurrencen er hård - flere smider tøjet ind til undertøjet for at spare nogle ekstra kilo som gruppe. Foto: Bente Poder

- På min vægt derhjemme har jeg tabt mig, men ikke her, så hvis nogen undrer sig over den vægt, der er smidt ud på vejen, er det min, siger en kvinde højt, imens hun forlader selskabet.

I den gamle teatersal med sildebensparket, skagensblå vægge (jf Flüggers farvekort) og lysekroner er der linet vægte og borde med computere op, hvorfra de kører strimler ud med vægttab, fedtprocent, muskelmasse og kropsalder. Over anlægget kan man høre John Mayers kælne stemme: "Gravity is working against me".

Han bliver løbende afbrudt af konferencieren på scenen under det højrøde velourtæppe, der begejstret læser resultater op.

Lone brandborg Sørensen har tabt 14 kilo og vinder billetter til Gardenparty i Sankt Knuds Kilde. Værsgo at komme på scenen Lone! Bifald.

Undgå sukker, alkohol og mad med stivelse som lyst brød og ris – og indfør lange gåture. Sådan lyder opskriften på vægttab for en stor del af dette års deltagere i Vendsyssel på Vægten. Foto: Bente Poder

Lisa Sortfelt har vundet et restaurantbesøg. Hun har smidt 26 år i kropsalder, så hendes kropsalder er nu ikke længere er 49, men 13 år – hun er blevet en teenager. Hun får en ordentlig hånd fra publikum, da hun kæmper sig frem mod scenen mellem folk, der klæder om på stedet, før de skal på vægten. Nogle smider det hele ind til undertøjet. På et tidspunkt får konferencieren hele salen til at gå ned i squats mellem uddelinger af sæsonkort til stadion og rengøringshjælp.

I den anden ende af salen mod udgangen trækker Mathilde Jensen på 14 år i strømpebukser. Hun har kun tabt et kilo, men hun er godt tilfreds. De seneste otte uger har hun dyrket styrketræning og dans, og det kan ses på hendes muskelmasse.

- Det er ikke så vigtigt for mig det med vægten, det vigtige er, at jeg føler mig stærk. Og at man gør noget godt for sig selv, siger hun.

Vendsyssel på Vægten 298 hold har deltaget i dette års Vendsyssel på Vægten, i alt 1.333 deltagere. Til sammen har de tabt 4.549 kilo, i snit 3,4 kilo per deltager. Vendsyssel på Vægten forløber over otte uger, og alle deltagere får undervejs invitationer til fælles foredrag om kost og sundhed og træning. Man deltager på hold, man selv stiller, og det er holdets samlede vægttab, der indgår i konkurrencen. Vinderne får en ”makeover” med nyt tøj, briller, sko, frisør og styling, undertøj, fotosession, service til bilen, bespisning mv. fra lokale handelsdrivende. Anden og tredje præmierne er weekendophold i feriehuse og fitness-medlemskaber. VIS MERE

Nogle, for hvem vægten til gengæld er vigtig, er Mads og Pernille Froholdt. De er her for at vinde og har tabt sig 48 kilo til sammen på otte uger. Mads ved at leve af knækbrød, kød og salat, Pernille ved at sortere alt stivelse og sukker fra, og begge har puttet lange gåture ind i hverdagen.

- Det er ren konkurrence, fortæller Mads, der har levet af 500 kalorier det seneste døgn i håb om, at det kan gøre det endelige udslag på vægten.

Pernille har spist lidt mere alsidigt, men også hun har tabt over 20 kilo.

- Prøv at se min jakke, den hænger. For otte uger siden var jeg en størrelse XL, nu er jeg en medium, griner hun. I hånden har hun et gavekort til en cruise for fire personer – børnene skal med - og så et gavekort til ansigts-refleksterapi, nogle af de gaver, de løbende gavmildt bliver uddelt fra scenen.

Mads og Pernille Froholdt var tæt på at vinde Venndsyssel på vægten for to år siden, hvor en tur til Thailand og lidt for god mad lige inden finalen dog ødelagde sejren. I år har de tabt sig 48 kilo til sammen. Foto: Bente Poder

De stiller op sammen med to andre i teamet 'De oppustede Badedyr', blandt andet Thomas Aaen Hollen, en blond korklippet mand i starten af 40’erne i sort tanktop og tatoveringer op af armene. Han har ligeledes tabt sig næsten 20 kilo.

- Det her er den eneste måde, jeg kan tabe mig på, jeg skal stå til ansvar for nogen, siger Thomas, der også var med sidste år, og har deltaget i Sæby på Vægten to gange, hvor han har tabt i samme målestok.

Han håber, at han kan holde vægten denne gang, de andre gange har han hurtigt taget det hele på igen, fortæller han og fremviser før og efter billeder på sin mobil.

- Jeg har det godt omkring de 100 kilo. Problemet er, at det tager et år at få etableret en varig vane, siger han.

Lidt før kl. 14 har alle været på vægten, og konferencieren erklærer igen, at 'vi alle sammen er kæmpe tabere – og dermed vindere', før han afslører dem, der har drevet det længst. Der er bomstille i salen, der er næsten dødt løb.

1.500 lokale i Hjørring har tabt flere tons til sammen

3. pladsen går til 'De oppustede badedyr', der fire personer har tabt over 84 kilo tilsammen.

På 2. pladsen kommer 'Team Kalle', sidste års vindere, der fire personer i alt har tabt 86,5 kilo.

Og så er vi klar til vinderne - 'De Tykke Drenge', fire kollegaer fra Sparekassen Vendsyssel, der samlet har tabt 86,9 kilo - 400 gram mere end 2. pladsen.

Der er jubel og blomster til holdet, der ser slanke og sporty ud, det er svært at forestille sig dem støre, som de står her.

- Det har ikke altid været lige sjovt undervejs i processen, men efterfølgende kan jeg mærke, at jeg har det bedre. Ingen af os var decideret overvægtige, men vi trængte alle til at smide lidt, fortæller Martin Braun efterfølgende med blomster i favnen.

Hvorfor ikke gøre det hver for sig?

- Det handler om at gøre noget sammen - om fællesskabet i det. Vi kan holde hinanden op på det, fortæller han og henviser til, at de undervejs har lavet regneark med diagrammer over deres vægttab - de er ikke bankfolk for ingenting.

På tirsdag trækker de fire en hel dag ud til en fælles makeover, hvor de skal til frisør, optiker, i tøjbutikker med en stylist og ud og spise sammen - en del af hovedpræmien.

- Vi gør det ikke igen næste år, konstaterer Martin Braun.

- Nu vandt vi over Team Kalle, det var målet. Og der er ikke mere at tabe af, nu satser vi på at holde vægten.