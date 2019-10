Vindmøller på vej op

HIRTSHALS:Vindmølleprojektet på Hirtshals havn er nu så langt, at delene til de fire møller er begyndt at ankomme til Østhavnen, og opstillingsarbejdet så småt er skudt i gang, skriver Hirtshals Havn i en pressemeddelelse.

Opstillingen kommer til at ske i løbet af de kommende uger efter en tidsplan, der kun kan blive udfordret af vejret.

Ved opstillingen af vindmøllerne tæller sikkerhed frem for alt, og derfor er processerne omkring montagen helt afhængig af vejret. Af denne grund følger alle hos Hirtshals Havnefond og Hirtshals Havn i disse dage vejrudsigterne fra time til time, og det samme gælder uden tvivl hos de mere end 300 borgere, der har købt andele i den ene vindmølle.

De fire 150 meter høje vindmøller ankommer og bliver opstillet over de kommende uger.

- Det har været et langt forløb, siden vi begyndte forhandlingerne med Vestas om køb af vindmøllerne, over et meget tilfredsstillende forløb omkring salget af vindmølleandele i Vindmølle, til vi i dag kan følge opstillingen af vindmøllerne. Det bliver spændende at følge montagen af de fire vindmøller og særligt at se kulminationen på hele processen, når vindmøllerne bliver sat i drift omkring uge 47, siger Formand for Hirtshals Havnefond, Jens Peter Lunden.

Artiklen fortsætter under billedet

Den ene af de fire vindmøller er købt af 300 private anpartshavere. Foto: Hirtshals havn

De fire vindmøller på Hirtshals Havn er de første vindmøller i Danmark, som opstilles uden statsstøtte. Vindmøllerne er dermed også de første, der på rent kommercielle betingelser kan bidrage til den grønne omstilling, som vil præge Danmark frem mod 2030, hvor landets CO2-udledning skal være reduceret med 70 procent.Hver af de fire vindmøller er 150 meter høje, og højden fra terræn til toppen af tårnet er 82 meter. Hver af vingerne måler 68 meter, og dermed har rotoren en diameter på 136 meter.

Årligt kan hver vindmølle producere 17,5 mio. kWh, hvilket svarer til, at de fire vindmøller samlet kan producere elektricitet til 14.250 husstandes forbrug. Dette skal ses i forhold til, at der er omkring 2.000 husstande i Hirtshals.