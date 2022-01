Vindstød af stormstyrke venter i nat: Nu vælter træerne i Vendsyssel

NORDJYLLAND:Efter en torsdag med kraftig kuling over store dele af Nordjylland har DMI varslet endnu kraftigere blæst natten til fredag, hvor der mange steder kan komme vindstød af stormstyrke.

Torsdagen har pustet sig op med vindstød af kulingstyrke, og den kommende nat ventes sågar vindstød af stormstyrke i Nordjylland. Ellers er det mest gråt, men der er mulighed for enkelte huller i skydækket og hermed solkig til de heldige inden solen går ned ca. kl. 16 😊 pic.twitter.com/xc2XquNj3t — DMI (@dmidk) January 13, 2022

Allerede torsdag aften tyder noget på, at blæsten har taget til i Vendsyssel, hvor Nordjyllands Politi har modtaget flere anmeldelser om væltede træer i et bælte fra Hjørring og over mod Sæby.

- Vi er oppe på fire anmeldelser om væltede træer, der ligger hen over vejbanen, oplyser vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi.

De væltede træer har heldigvis ikke været skyld i trafikuheld.

- Vi er blevet kontaktet af borgere, og den information har vi givet videre til driftsvagten eller Falck med henblik på at få dem fjernet, siger vagtchefen.