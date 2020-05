Virksomhed udvider: - Det var på høje tid

HJØRRING:Det er ikke alle virksomheder, der har lidt under coronakrisen.

Super Dæk Service i Hjørring er én af de virksomheder, der har haft rigeligt at se til de seneste måneder, og nu udvider virksomheden.

Derfor er timingen af den 1200 kvadratmeter store udvidelse passende.

- Når mange folk har arbejdet hjemme, har de pludseligt fået tid til at få ordnet nogle ting, som de måske ellers skulle klare på en fridag, så vi har haft en masse kunder, siger Hans Poulsen.

Meget at se til

Værkstedet har haft de samme rammer siden etableringen i slutningen af 1980'erne, så udvidelsen drejer sig både om at få mere plads og gøre forholdene mere tidssvarende, fortæller afdelingsleder Hans Poulsen.

- Det er på høje tide, for vi har simpelthen for lidt plads til at følge med i værkstedet og mangler plads til opbevaring af dæk og fælge, siger han.

Afdelingsleder Hans Poulsen stod selv for første spadestik for et par uger siden. Tilbygningen forventes at være færdig til nytår. Privatfoto.

De mange opgaver betyder også, at Super Dæk Service vil ansætte flere medarbejdere, og derudover er en del medarbejdere blevet overflyttet fra afdelingen i Brønderslev, der lukkede pr. 31. januar. Derfor skal den nye tilbygning også inkludere bedre omklædningsfaciliteter samt en ny frokoststue.

Den seneste tid har virksomheden måttet leje sig ind på andre adresser i byen for at have plads til lageret.

Det er snart et overstået kapitel, når alle aktiviteter bliver samlet på Læsøvej 7.

- Vi kommer til at spare en masse tid på transport, så vi kommer til at kunne være mere effektive og yde en bedre service, sige Hans Poulsen og forklarer, at tilbygningen blandt andet skal huse et 'dækhotel' med plads til 1800 sæt hjul, 11 lifte til reparationer og nye ladestationer til el-biler på parkeringspladsen.

Hans Poulsen meddeler, at tilbygningen vil koste et tocifret millionbeløb og forventes at stå færdig til nytår.