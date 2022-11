Virksomhed vil knuse her, men kommune slår bremsen i: - Det er ikke i orden

Entreprenørvirksomheden Vennelyst købte i 2021 en industrigrund på Ærøvej 2 ved Sæbyvej i Hjørring - i tiltro til, at der kunne laves en såkaldt affaldsressourceplads med bl.a. knusning af beton. Der har nemlig været lignende aktiviteter på grunden tidligere.

Men nu har Hjørring Kommune slået bremsen i og kræver, at der skal laves en ny lokalplan for aktiviteterne. Det var NCC, der tidligere havde knusning af asfalt på adressen, men det stoppede i 2016.

- Da der er gået en årrække, uden at den tidligere miljøgodkendelse til de pågældende aktiviteter har været i brug, kræver det nu en ny lokalplan og dermed en offentlig debat, siger formand for teknik og miljøudvalget i Hjørring Kommune, Søren Homann (K).

Han lægger ikke skjul på, at det kræver nøje overvejelser at starte miljøtung erhvervsvirksomhed op i et område, hvor naboerne er lettere erhverv som bilforhandlere, autoværksteder, transport, håndværksvirksomheder og også enkelte boliger.

De nærmeste naboer til Ærøvej 2 er bl.a. bilforhandlere. Foto: Lars Pauli

- Vi har også netop udpeget et nyt erhvervsområde tæt på, hvor vi håber at flere virksomheder af forskellig karakter vil etablere sig, siger Søren Homann.

Entreprenørvirksomheden Vennelyst har købt grunden på Ærøvej 2 i tiltro, at den bl.a. kan bruges til knusning af beton Kilde: Hjørring Kommune

I tresserne blev grunden også brugt til ressourceplads, men dengang lå den udenfor byen. Kilde Hjørring Kommune

Virksomheden har redegjort for, at det vil være muligt at overholde støjkravene i forhold til de omkringliggende boliger, hvis der bliver etableret støjafskærmning. Eventuelle støvgener skal begrænses ved at bruge sprinkleranlæg. Der vil også kun være knusning få gange om året, mens den primære aktivitet vil være transporter til og fra området.

Men området ved Ærøvej er heller ikke i kommunens overordnede planlægning - kommuneplanen udlagt til miljøtung industri. Derfor vil det også kræve et tillæg til kommuneplanen.

- Nu har vi foreløbig besluttet at sende planerne ud i en offentlig fordebat, og så må vi se, hvilke reaktioner på de her planer vi modtager, siger Søren Homann.

I en partshøring undrer ansøgeren sig mildt sagt over kommunens syn på planerne:

" Vi finder det ikke i orden, at der ikke angives konkrete vurderinger af, hvad udfordringerne er med placeringen på Ærøvej 2. Der opleves en affærdigende dialog og desværre ikke en løsningsorienteret og konstruktiv dialog", skriver DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S på vegne af Vennelyst.