Vold mod 12-årig nær skole: Video delt på Snapchat

HJØRRING:En sag om vold mod en 12-årig dreng samt uberettiget deling af en video, der viser volden, bliver lige nu efterforsket af Nordjyllands Politi i Hjørring. Volden fandt sted søndag 27. september omkring klokken 21 nær Højene Skole ved Hjørring.

Det oplyser lederen af lokalpolitiet i Hjørring, vicepolitiinspektør Sune Myrup.

Vicepolitiinspektøren fortæller, at der er tale om en grov sag, hvor en 12-årig dreng fra lokalområdet er blevet udsat for vold i form af slag og spark. Volden blev udført af flere unge under 18 år, og selve episoden blev desuden optaget på flere mobiltelefoner.

Politiet indledte øjeblikkeligt en efterforskning af sagen, der hurtigt kunne bekræfte, at videoen, der viser volden, er blevet delt på de sociale medier.

Selve voldsepisoden fandt som nævnt sted ved Højene Skole søndag 27. september ved 21-tiden.

- Her blev den 12-årige dreng væltet omkuld af en større gruppe unge mennesker, hvorefter han blev tildelt adskillige slag og spark, forklarer vicepolitiinspektør Sune Myrup.

Han tilføjer, at politiets efterforskning lige nu retter sig mod at få identificeret den gruppe af unge mennesker, som udførte volden mod det 12-årige offer.

- Vi har indtil videre haft tre personer på henholdsvis 13, 14 og 15 år til afhøring her på politistationen i Hjørring sammen med deres forældre og SSP-medarbejderne fra Hjørring Kommune, fortæller Sune Myrup.

Delt på Snapchat

Vicepolitiinspektøren bekræfter, at videoen er blevet delt via det sociale medie Snapchat, og dette spor efterforskes massivt, understreger han:

- Det er efter vores vurdering strafbart efter straffelovens § 264d at dele sådan en video – det er det af hensynet til, at offeret ikke skal krænkes yderligere. Den deling skal stoppes, fastslår vicepolitiinspektøren.

På nuværende tidspunkt har Nordjyllands Politi sigtet én person for at dele videoen.

- Men vi efterforsker fortsat det digitale spor i forhold til, hvem og hvor mange der har delt videoen, og har man delt videoen, må man påregne at blive sigtet, pointerer Sune Myrup.

Strafbart at dele video

Fra efterforskningen ved politiet, at videoen florerer blandt de unge mennesker på bl.a. Bagterp og Højene skole.

Derfor har kommunens SSP-medarbejdere allerede været på begge skoler for at advare mod at dele denne video, hvis man modtager den – ligesom der er skrevet hjem til alle forældre via Aula, fortæller vicepolitiinspektør Sune Myrup, og han fortsætter:

- Det er vigtigt, at man som forælder tager en snak med sit barn om de sociale medier og specielt om denne aktuelle video, så børnene er helt klar over, at de ikke skal dele videoen, hvis de modtager den, for de risikerer en sigtelse for at overtræde straffelovens § 264d, hvis de deler den, advarer Sune Myrup.

Politiet har på nuværende tidspunkt ingen yderligere informationer om efterforskningen, der fortsat er i gang.