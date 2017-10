Voldby: Vi spillede som et bundhold

HÅNDBOLD: Der var ikke megen begejstring at spore hos cheftræner Jacob Voldby, da Vendsyssel Håndbold tabte 22-20 mod Gudme i 1. divison.

I løbet af kampens 60 minutter formåede det nordjyske hold ikke en eneste gang at tage føringen, og det ærgrer ham.

- Vi bliver i dag danske mestre i brændte afslutninger, dårlige vurderinger og tekniske fejl. Hvis man ikke holder niveau, så taber man til alle hold i første division. Vi må erkende, at vi spillede som et bundhold, for vi er et bundhold, og så skal vi fremadrettet arbejde som et bundhold, siger den frustrerede cheftræner.

Han er ikke i tvivl om, at holdet gjorde, hvad de kunne, men det var ikke godt nok i lørdagens kamp.

- Jeg havde håbet på, at vi havde præsteret noget, som vi kunne være stolte af. Jeg kan sagtens acceptere at tabe mod et bedre hold, hvor man har gjort sit allerbedste, men denne her gang investerede vi det bedste, vi kunne, men vi var ikke skarpe nok i alle spillets facetter, siger han.

Vendsyssel Håndbold er lige nu i nedrykningsfare, da de ligger som nummer 12 i tabellen med kun to point efter fem kampe.