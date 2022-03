Voldsmænd filmede, mens 15-årige drenge blev slået og sparket

HJØRRING:To 15-årige drenge blev nytårsaften helt umotiveret overfaldet af en gruppe unge mænd på Østergade i Hjørring. Overfaldet blev filmet, mens de to drenge blev slået og sparket.

Efter længere tids efterforskning ser det nu ud til, at den grove voldssag er opklaret. Det er nemlig lykkedes politiet at finde frem til fem unge mænd i alderen 17 til 21 år, der nu er blevet sigtet for volden.

Det oplyser politikommissær Philip Larsen, Nordjyllands Politi i Hjørring.

Blandt andet videoovervågning fra butikkerne i Østergade har spillet en helt central rolle i efterforskningen, forklarer politikommissæren.

Overfaldet skete nemlig ud af det blå og uden forvarsel - og de to drenge havde ingen ide om, hvem deres overfaldsmænd kunne være, eller hvorfor de var blevet overfaldet.

Men efter timers gennemgang af videoovervågning, lykkedes det først politiet at identificere to af de formodede gerningsmænd, og det førte i sidste ende også frem til de tre sidste mænd.

De fem sigtede har efterfølgende forklaret til politiet, at de var til nytårsfest i en lejlighed i Østergade, hvor der på et tidspunkt blev smidt en flaske ind igennem et åben vindue.

Flasken ramte en af de sigtede i hovedet, og det fik altså gruppen helt op i det røde felt.

De løb ned på gaden, og her var det så de to 15-årige drenge, de først stødte på - og som fik gruppens vrede at føle.

Videoen af voldsepisoden er fundet på en af de sigtedes telefoner. Men der er intet der tyder på, at den er blevet delt med andre, oplyser Philip Larsen.