Tre venner drak øl: Få timer senere tæskede de hinanden med kniv og bat

HJØRRING/LØKKEN:Retssagen om et voldsomt sammenstød, der involverede knivstikkeri mod to mænd og slag med et baseballbat mod knivstikkeren, blev ikke endelig afgjort, da sagen var for Retten i Hjørring mandag.

Den 34-årige mand, der blev kendt skyldig i knivstikkeriet, skal nemlig mentalundersøges, så det kan konstateres, om han er egnet til en almindelig fængselsdom.

Det tager godt et par måneders tid, så strafudmålingen med den endelige dom bliver først afsagt i januar næste år.

Det oplyser anklager Thomas Klingenberg, Nordjyllands Politi.

Den 34-årige nægtede sig under hele retssagen skyldig i tiltalerne, der ifølge anklageskriftet gik på, at han fredag 20. august havde overfaldet to mand, der var fætre, hvor den ene - en 23-årig mand - blev stukket to gange i henholdsvis højre og venstre lår "med operationskrævende skader til følge", som det lød i anklageskriftet. Den anden mand på 39 år blev - igen ifølge anklageskriftet - snittet i højre arm.

- Det blev i retten forklaret, at de tre mænd egentlig var venner og naboer, og de havde siddet i de to overfaldne mænds fælles lejlighed i et hus i Ingstrup og drukket øl. Tiltalte forklarede, at han nok havde drukket omkring seks øl. Og det sidste tiltalte kunne huske var klokken 14.36, hvor han havde kigget på sin telefon. Så kunne han ikke huske noget derefter, fortæller Thomas Klingenberg.

På et tidspunkt nogle timer senere ved cirka 17.30-tiden havde den 34-årige sagt nogle grimme ting om den 23-årige, der senere blev stukket i låret, og uoverensstemmelsen mellem de tre mænd førte til, at de to bad den 34-årige om at forlade deres lejlighed. Det gjorde han, men så kom han tilbage igen.

- Han kom tilbage med en kniv i hver hånd og ville ind i lejligheden igen. Men de to mænd i lejligheden bad ham gå. Han gik, men kom nok engang igen, og denne gang satte han en fod i døren og knuste en rude i indgangsdøren, fortæller anklageren.

Herefter udviklede det sig til, at den 34-årige stak med knivene, mens den ene af de to mænd i lejligheden fandt et baseballbat, som han brugte til at forsvare sig med ved at slå løs på den 34-årige.

Den 34-årige blev så ilde tilredt, at han måtte på hospitalet og derfor ikke kunne optræde i grundlovsforhøret lørdag 21. august mod ham for knivstikkeriet, men måtte fremstilles in absentia.

Ved grundlovsforhøret blev han fængslet i surrogat. Senere - da han var klar af sine skader - blev han fremstillet og fængslet, hvilket han har været frem til retssagen og fortsat skal være indtil personundersøgelsen er overstået og den endelige dom kan afsiges i januar.

Slagene med baseballbattet blev af politiet opfattet som selvforsvar, og manden, der førte battet, er derfor ikke blevet tiltalt, selv om han langede et par alvorlige slag ud med baseballbattet mod den 34-årige.