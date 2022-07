Voldsom blæst aflyser koncerter: Vi kan ikke garantere for sikkerheden

HIRTSHALS:Det er ikke fordi, blæst er uvant i Hirtshals.

Men tirsdag har kraftig vind med kort varsel spændt ben for aftenens program ved musikfestivalen "Musik Under Trappen" på Vestkajen i havnebyen.

Her skulle fire bands have spillet fra kl. 18 til midnat, men det program er aflyst, oplyser formanden for foreningen bag musikfestivalen, Rasmus Jespersen, på festivalens Instagram-profil.

"Hvor er vi kede af at måtte give jer og ikke mindst vores mange frivillige og bands denne melding, men af sikkerhedsmæssige årsager ser vi os ikke i stand til at gennemføre aftenens arrangement", fortæller arrangørerne.

"Vi bor i en fantastisk del af landet, hvor vejret hver dag sikrer os, at intet er som dagen før. På godt og ondt. I dag er vinden desværre så kraftig og lige præcis i den for os forkerte retning, så hvis vi åbner teltet, kan vi ikke garantere for sikkerheden. Vi er meget ærgerlige over at måtte træffe denne beslutning, men sikkerheden må og skal komme først", siger Rasmus Jespersen.

Ifølge ham giver vejrudsigten for onsdagen ingen bekymringer i forhold til de planlagte koncerter, hvor blandt andre Rasmus Walter og Jonah Blacksmith er på plakaten.