Voldsom brand i Hjørring: Flammerne stod op gennem taget

HJØRRING:Nordjyllands Beredskab hastede mandag aften til Hans Chr. Høyrups Vej i Hjørring, hvor der var melding om brand i en villa. Alarmen lød klokken 19.22, og der kunne ses flammer op gennem taget på villaen.

Der blev hurtigt kaldt ekstra assistance, og ikke kun fra stationen i Hjørring men også Sindal.

Nordjyskes udsendte på stedet oplyste ved 20.15-tiden, at der var seks-syv udrykningskøretøjer.

- Taget på huset er kollapset, og det blæser voldsomt, så der er masser af gløder i luften, fortalte Nordjyskes mand på stedet.

Der er afspærret i området, og folk opfordres til at respektere disse afspærringer.

Det er endnu uvist, om der er sket personskade i forbindelse med branden. Beboere i området har over for Nordjyske oplyst, at huset har stået ubeboet i et stykke tid.

- Vi forventer at være på adressen de næste par timer, lød det fra beredskabet ved 20.15-tiden.

