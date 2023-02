Voldsom brand i Hjørring: Flammerne stod op gennem taget

HJØRRING:Nordjyllands Beredskab hastede mandag aften til Hans Chr. Høyrups Vej i Hjørring, hvor der var melding om brand i en villa. Alarmen lød klokken 19.22, og der kunne ses flammer op gennem taget på villaen.

Der blev hurtigt kaldt ekstra assistance, og ikke kun fra stationen i Hjørring, men også Sindal.

Nordjyskes udsendte på stedet oplyste ved 20.15-tiden, at der var seks-syv udrykningskøretøjer.

- Taget på huset er kollapset, og det blæser voldsomt, så der er masser af gløder i luften, fortalte Nordjyskes mand på stedet.

Indsatsleder Thomas Dybro sagde ved 20.30-tiden, at brandfolkene netop var bekymrede for "flyvende ild", men der var kommet styr på gløderne, så der ikke skulle være risiko for spredning til andre steder.

Derimod stod selve huset ikke til at redde. Brandfolkene benyttede sig af en stigevogn, så de kunne komme ind over branden og slukke oppefra. Det sker indimellem opblusning på grund af den kraftige vind.

Politiet afspærrede i området, og tilskuere blev opfordret til at respektere disse afspærringer.

Beboere i området har over for Nordjyske oplyst, at huset har stået ubeboet i et stykke tid.

Det bekræfter vagtchef Ole Buus fra Nordjyllands Politi. Han oplyser, at forventningen er, at huset brænder ned.

Ifølge vagtchefen er der endnu ikke fundet en årsag til branden i det tomme hus.

- Der skal ske noget efterforskning for at finde ud af, hvordan branden er opstået. Vi afspærrer området, og der kommer teknikere derop, oplyser han.

Beredskabet forventede ved 21-tiden at være færdige med slukningsarbejdet ved midnatstid.

