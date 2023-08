Kraftig brand - naboer rykkede ud

VRÅ:En nedlagt landejendom på Bombækvej nær Vrå blev onsdag aften ramt af brand.

Ilden opstod i en halmfyldt lade, som stort set er nedbrændt. Der er stadig flammer fra halmen, og brandslukningen vil vare flere timer endnu, oplyser indsatsleder Per Hansen fra Nordjyllands Beredskab onsdag aften kort før kl. 20.

Et stuehus på ejendommen er reddet.

Naboer har hjulpet til i forbindelse med brandslukningen - de rykkede ud med traktor og gravede et brandbælte for at forhindre, at ilden spredte sig nærliggende marker, oplyser Per Hansen.

- Stor tak for deres indsats, tilføjer han.

En snes brandfolk er sat ind for at slukke ilden. De er fra brandstationerne i Hjørring, Brønderslev og Løkken.

Røgen fra branden er så kraftig, at Nordjyllands Politi advarede folk om at holde sig væk fra røgfanen, der har østlig retning.

Landejendommen er ubeboet.

Beredskabets indsatsleder vurderer, at ilden kan været opstået på grund af selvantændelse i den gamle halm.

Beredskabet blev alarmeret om branden onsdag kl. 18.20.

Opdateres...

Vi er i øjeblikket til stede ved brand i lade nord for Vrå. Branden forårsager røgudvikling, der bæres i østlig retning af vinden. Borgere opfordres til at holde sig ude af røgfanen #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) August 9, 2023

Station Brønderslev er kaldt til Assistance med en Tankvogn



På vej til Bygnings brand-Gård



Giv plads og respekter afspærringer — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) August 9, 2023