Voldssag fra Hjørring griber om sig: Ny sigtelse i overfald på 12-årig

HJØRRING:Sagen om et voldeligt overfald mod en 12-årig dreng fra Hjørring søndag 27. september om aftenen nær Højene Skole griber om sig.

Nordjyllands Politi har rejst nye sigtelser, og samtidig er forældre og elever på samtlige skoler i Nordjylland blevet kontaktet for at få stoppet spredningen af en video, der viser overfaldet, hvor den 12-årige blev slået og sparket.

Nordjyllands Politi har efter flere dages efterforskning nu sigtet en 17-årig ung mand for også at deltage aktivt i overfaldet. Derudover har politiet også kløerne i en 14-årig dreng. Forinden havde politiet mistænkt en 15-årig, en 14-årig og en 13-årig for at deltage i overfaldet, og status er nu, at Nordjyllands Politi sigter de to unge på 17 og 15 år for vold, mens politiet mener, at de to 14-årige og den 13-årige også deltog i overfaldet.

Alle fem er fra lokalområdet.

Det oplyser vicepolitiinspektør Sune Myrup fra Nordjyllands Politi.

Sune Myrup, vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, håber, at det er lykkedes at få stoppet spredningen af den video, der viser volden mod den 12-årige dreng. Arkivfoto: Jesper Thomasen

De tre på 14, 14 og 13 år er alle under den kriminelle lavalder og kan derfor ikke sigtes for deres rolle i overfaldet. De risikerer i stedet at få deres rolle i voldsepisoden behandlet af det såkaldte Ungdomskriminalitetsnævn.

Hvordan forholder de fem unge sig til anklagerne?

- Hvad de har sagt individuelt, holder vi for os selv. Men jeg kan sige, at der ikke er nogen, som decideret nægter de her ting, oplyser Sune Myrup.

Han oplyser, at politiet foreløbig også sigter to unge for at dele videoen. Den ene er den 17-årige unge mand, der også er sigtet for at deltage i overfaldet. Derudover også en 15-årig dreng, som politiet mener var ham, der også filmede overfaldet.

Da Nordjyllands Politi fredag i sidste uge gav offentligheden indblik i den grove sag fra Hjørring, var det ikke mindst i et forsøg på at få stoppet delingen af den video, der viser overfaldet.

Deling af en video af den karakter er en alvorlig sag og kan straffes med bøde eller fængsel i et halvt år i henhold til Straffelovens § 264d.

Sigtelser efter to paragraffer I sagen om vold og overfald på den 12-årige dreng i Hjørring er der rejst sigtelser efter to paragraffer i Straffeloven. Det er § 244 samt § 264d. § 244: Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. Stk. 2. Begås forhold, der er nævnt i stk. 1, gentagne gange over en periode af en person i eller nært knyttet til den forurettedes husstand, uden at forholdet er omfattet af § 245, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. § 264d: Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget en bredere offentlighed. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person. Stk. 2. Foreligger der under hensyn til oplysningernes eller videregivelsens karakter og omfang eller antallet af berørte personer særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 3 år. Kilde: danskelove.dk VIS MERE

Indsatsen for at få stoppet videoen er ikke kun blevet lagt i Hjørring-området. Således er forældre og elever overalt i Nordjylland via skolernes kommunikationsplatform Aula blevet advaret mod at dele videoen.

- Vi ved, at ting kan spredes som en steppebrand via sociale medier. Vi har derfor forsøgt at være proaktive i forhold til, at både børn og forældre nu ved, hvordan de skal forholde sig, hvis de får den her video. Og vi tror, vi er lykkedes med at få standset delingen af den video, siger Sune Myrup.

Selv om han mener, at det er lykkedes at få inddæmmet den ulovlige video, så anerkender han, at der er en vedvarende risiko for, at den bliver delt.

- Vi kan ikke gardere os mod det, og det er selvfølgelig noget, vi holder øje med, understreger han.

Ved I, om andre filmede overfaldet?

- Det er vi usikre på. Lige nu kan vi konstatere, at der i hvert fald er én, der har optaget en video, siger Sune Myrup.

Med hensyn til et eventuelt motiv - har efterforskningen gjort jer klogere på det?

- Vi mener, vi er ved at have afdækket, hvad der ligger grund til overfaldet, men det er noget, vi gerne vil holde for os selv indtil videre, siger Sune Myrup.

Han regner med, at politiet er så tæt på at afslutte efterforskningen af selve overfaldet, at sagen i løbet af denne uge kan afleveres til politiets jurister med henblik på en vurdering af det videre forløb.