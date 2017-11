Vrå-lærling skal lave jagerfly i USA

VRÅ: Ikke nok med at unge industriteknikere bliver revet væk af danske virksomheder, når de er færdige med deres uddannelse. Nu får tre af de dygtigste også muligheden for at tage en del af deres uddannelse hos den amerikanske flyproducent Lockheed Martins fabrik i Fort Worth i Texas.

En af dem er Nicklas Lyngby Pedersen, der er i lære som industritekniker hos Hydratech Industries A/S i Vrå. Han er udvalgt blandt et stærkt felt af unge industriteknikere og drager afsted til foråret, hvor han blandt andet skal deltage i produktionen af de nye F35 jagerfly, som Danmark har bestilt 27 af.

Det skriver Dansk Industri i en pressemeddelelse.

Det er DI og Dansk Metal, der i samarbejde med metalvirksomheden Multicut A/S og Lockheed Martin, har gjort det muligt for de tre industritekniker-lærlinge at komme på studieophold i Texas.

- Tillykke til de tre dygtige lærlinge, der forhåbentlig kommer hjem fra USA med rygsækken fyldt med erfaringer, de kan bruge i deres videre arbejdsliv. Danmark har nogle af de dygtigste lærlinge i verden, og jeg er ikke i tvivl om, at Lockheed Martin vil få god gavn af Nicklas og de to andre unge lærlinge. Der er masser af muligheder for at se verden og gøre karriere som faglært. Det vil vi gerne vise med dette projekt, siger forbundsformand i Dansk Metal Claus Jensen.

DI’s adm. direktør Karsten Dybvad håber, at projektet vil vise andre unge, at en erhvervsuddannelse også giver muligheder for at uddanne sig og arbejde i udlandet.

- Det er vigtigt for os at vise, at en erhvervsuddannelse i industrien også giver muligheder for en international karriere. Vores virksomheder har brug for, at flere dygtige unge har lyst til en af de mange spændende uddannelser inden for industrien. Og jeg tror, at vi vil være i stand til at sende mange flere afsted på studieophold i udlandet, siger Karsten Dybvad.

De tre unge lærlinge er udvalgt af et uafhængigt dommerpanel med faglærere fra en række erhvervsskoler. Indstillingerne har været anonyme, og det var svært for dommerne at vælge blandt de 18 dygtige lærlinge, der var indstillet.

- Det er unge mennesker, der er meget dedikerede i forhold til deres uddannelse. Man kan mærke, at det er lærlinge, der brænder for deres fag, og de bedste ligger på et meget højt niveau, siger medlem af dommerpanelet Henrik Nielsen fra Learnmark.

Industriteknikere arbejder i jern- og metalindustrien, hvor de bl.a. fremstiller og vedligeholder maskiner, maskindele og produktionsanlæg.