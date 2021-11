Vrå Skole ånder lettet op: corona-smitte på retur

Massevis af elever og medarbejdere på Vrå Skole har siden begyndelsen af november stået med en positiv corona-test, der har sendt dem en tur hjem under dynen.

I alt er 129 elever og lærere blevet smittet med covid-19 den seneste måneds tid - særligt i indskolingen, hvor op mod halvdelen af eleverne er blevet ramt.

Men nu er de høje smittetal på tilbagetog.

I sidste uge var der en markant nedgang i antallet af smittede på Vrå Skole. Der er heller ikke konstateret nye smittede på skolen mandag og tirsdag i denne uge.

- Det er vi selvfølgelig virkelig glade for. Det er en stor lettelse og tyder på, at det går den rigtige vej, siger Michael Sloth Pihl, der er Skoledistriktsleder hos Tårs og Vrå Skoledistrikter.

Han tror, at det er lykkedes at bringe smitten ned ved at gøre brug af de retningslinjer, vi efterhånden alle kender så godt: sprit, afstand, hyppige tests og holdinddeling af eleverne.

- Vi håber, at tallene går helt i sig selv inden for de nærmeste dage. Så kan vi nemlig flytte ind i vores nye skolebygning uden at skulle tage højde for ekstra corona-restriktioner, siger Michael Sloth Pihl med henvisning til det nybyggeri, som skolens elever og lærere skal flytte ind i midt december.

Smitten er lokalt

Selvom det særligt er eleverne i indskolingen, der er blevet smittet med coronavirus, har smitten også har bredt sig til de øvrige elever og medarbejderne på Vrå Skole.

En opgørelse viser, at da smittetallet var på 128 var 21 af de smittede at finde i mellemtrinet og syv i overbygningen. Samtidig har 12 medarbejdere været smittet - og hele 88 af eleverne i indskolingen er smittet.

- Selvom smitten har bredt sig på skolen, så er det lykkedes primært at holde coronavirus i indskolingen. Der må de efterhånden have flokimmunitet, siger Michael Sloth Phil i et muntert tonefald i et forsøg at finde lidt positivt ved den omfangsrige smitte.

Trods spredningen på skolen er det dog lykkedes at undgå spredning til de nærtliggende skoler. Eksempelvis er der kun fundet et corona-tilfælde på skolen i Tårs.

Det skyldes formentligt, at også det øvrige lokalsamfund har gjort sit for at begrænse spredningen. Flere lokale arrangementer af aflyst, og Vendsyssel Idrætscenter har i en periode aflyst idrætsaktiviteter for indskolingselever for at undgå smittespredning på tværs af skolerne.