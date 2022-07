Vrede i Vrå: Talstærkt fremmøde til demonstration mod nyt udlændinge-bosted

VRÅ:Det betød ikke noget for borgerne i Vrå, at det møde om det kommende bosted for en mindre gruppe udlændinge uden opholdstilladelse, der egentlig skulle have været onsdag aften, blev aflyst.

Borgerne er oprørte over, at gruppen af udlændinge ifølge Ekstra Bladet er dømt for mord og har misbrugsproblemer.

Med al sandsynlighed blev mødet aflyst, fordi Bostedet Norden ApS, der ejer stedet, kun har tilladelse til at flytte syv beboere ind, hvilket ikke er nok. De skal derfor søge om at få lov til at flytte flere ind.

Ansøgningen skal sendes til Hjørring Kommune.

Selvom mødet var aflyst, mødte folk stadig så talstærkt op på grusvejen udenfor ejendommen på Bakkevej, at man skulle kante sig rundt mellem dem. Det var Rikke Biegel, der opfordrede folk til at møde op på trods af, at mødet var aflyst.

Rikke Biegel opfordrede folk til at dukke op på Facebook. Hun er glad for, at så mange er mødt op. Foto: Claus Søndberg

- Det er fantastisk, hvor mange der er mødt op for at støtte op om modstanden. Det viser, at vi står sammen i Vrå. Vi synes, at det er kommet meget bag på os, og det er ikke ok, siger hun til Nordjyske.

Selvom hun er ærgerlig over, at mødet blev aflyst, er hun glad for, at det er, fordi processen bliver forlænget.

- Det, at det skal forbi kommunen, betyder, at vi forhåbentlig kan få en mere ordentlig proces. Og så er det godt, at vi er så mange her, der er klar til at repræsentere Vrå, mener hun.

Vrå protest

Det er dog også kun 24 timer siden, at de nærmeste naboer til Bakkevej 1 fik besøg af en kommende leder for bostedet, der fortalte, at det var blevet besluttet, at ejendommen skal huse de udlændinge uden opholdstilladelse, der lige nu holder til i Sandvad syd for Vejle. De fik at vide, at de var inviteret til møde onsdag klokken 17.

En af dem, der fik besøg, var Søren Nejsum, der har udsigt over til gården på Bakkevej. Han var mødt op på grusvejen for at vise sin protest.

For Søren Nejsum er det, der bekymrer ham primært, at flere af de kommende beboere er morddømte. Etniciteten er en underordnet udfordring. Foto: Claus Søndberg

- Havde de været etniske danskere, ville vi også være imod det. Vi er primært bekymrede for karakteren af dem, når der angiveligt er flere af dem, der har morddomme og misbrugsproblemer. Dertil kommer så, at de kommer fra en anden kultur, hvilket betyder, at der kan opstå situationer på grund af den kulturforskel. At kombinere de to ting, tror jeg, er en dårlig cocktail, siger han.

For ham er det vigtigste, at det ikke kommer til at gå ud over hans børn.

- Jeg har tre børn, der stadig bor hjemme. De cykler på den cykelsti, der går lige forbi bostedet, hver gang de skal ind til Vrå. Det gør mange andre børn også. Muligheden for, at der skulle opstå nogle situationer med dem, bekymrer mig meget, siger han.

To andre naboer til bostedet, der var dukket op, er ægteparret Boje Peter Nielsen og Helle Dissing Nielsen.

Boje Peter Nielsen og hans hustru Helle Dissing har haft deres hus til salg i halvandet år. Det kan blive en større udfordring at få det solgt nu. Foto: Claus Søndberg

- Det var virkeligt et chok for os, siger Helle Dissing.

- Det gør os nervøse, og der er på ingen måde noget, der kan gøre os trygge. Og det er uanset, om der kommer 7 eller 18. Det er fuldstændig ligegyldigt, tilføjer Boje Peter Nielsen.

De har forsøgt at sælge deres hus i halvandet år.

- Vi har selv haft vores hus til salg i halvandet år. Det er vist ikke blevet lettere at sælge nu, mener ægteparret.

Byrådsmedlem i Hjørring Kommune Sven Berthelsen var også dukket op, da han er, hvad flere i området vurderer til at være nærmeste nabo.

- Jeg er måske nærmeste nabo, men jeg tænker først og fremmest på cykelstien herude, som er en hovedåre ind til Vrå, hvor mange skolebørn cykler forbi, fastlår han.

Nyheden om bostedet fik byrådspolitiker Sven Berthelsen til at grave lidt hos kommunen som nabo. Her fandt han ud af, at bostedet kun må have 7 beboere. Foto: Claus Søndberg

En anden bekymring for ham er, hvad det betyder for Vrå.

- Det går rigtigt godt i Vrå. Der er gang i rigtig mange gode ting, og vi har lige fået bygget ny skole, så det sidste, vi har brug for, er et bosted, der skræmmer folk væk, siger han.

Efter en kort bemærkning fra Rikke Biegild blev en stor del af forsamlingen enige om, at man vil lave et officielt borgermøde, hvor både Bostedet Norden ApS og Udlændingestyrelsen bliver inviteret, så man kan få svar på de mange spørgsmål om, hvem det egentligt er, der rykker ind i det lige nu forladte bosted.

Nordjyske har forsøgt at få en kommentar fra Bostedet Norden ApS, men det er ikke lykkedes.