Vrede over norsk aflivning af hvalrossen fra Hirtshals

HIRTSHALS/OSLO:Hvalrossen "Freya", som har besøgt Nordjylland flere gange, er blevet aflivet i Norge - og det vækker vrede. Både i Norge og rundt i verden.

- Det er en kraftig overreaktion at aflive hende, mener biolog Rune Aae fra USN/Universitetet i Sørøst-Norge, der ligger i Notodden sydvest for Oslo.

Og den holdning er han ikke alene om. Siden aflivningen søndag har hvalros-venner fra nær og fjern kritiseret de norske myndigheder på Facebook og andre steder på nettet.

Nogle har ligefrem opfordret til boykot af Norge.

Flere besøg i Nordjylland

Freya har tidligere været på kort visit i Nordjylland i hvert fald to gange de seneste år, senest i Hirtshals i marts. Men den seneste tid har hun-hvalrossen opholdt sig i Oslofjorden, hvor den blandt andet kravlede op på både for at hvile sig samt svømmede efter kajakroere og badegæster.

De norske myndigheder indskærpede, at folk skulle holde sig væk fra den omkring 600 kilo tunge hvalros, men ikke alle badegæster og andre interesserede respekterede den advarsel.

Hvalrossen "Freya", som skimtes nederst i fotoet, vakte stor opsigt i Norge. Men den store interesse skabte farlige situationer Foto: Fiskeridirektoratet, Norge

Fiskeridirektoratet i Norge havde overvejet at bedøve Freya og flytte hende til et andet sted, hvor hun ikke var tæt på mennesker, for at undgå farlige situationer.

- Menneskeliv i fare

Men flytningen af Freya blev opgivet, og Fiskeridirektoratet valgte i stedet at aflive hvalrossen, som ellers var sund og rask.

"Beslutningen om aflivning blev taget efter en helhedsvurdering, hvor vi kom frem til, at menneskers liv og helbred kunne være i fare", forklarer fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i en pressemeddelelse fra Fiskeridirektoratet i Norge.

Biolog Rune Aae finder aflivningen forkert og forhastet. Der er varslet masser af regn de kommende dage i Oslo-området, og det vil få badegæsterne til at holde sig væk, og formentlig ville Freya svømme væk fra fjorden, vurderer biologen.

Hvalros Hvalrossen ( latinsk navn: Odobenus rosmarus ) er den største sælart i Arktis.

) er den største sælart i Arktis. En udvokset han vejer i gennemsnit 1.200 kilo, men enkelte individer kan nå en vægt på 2 tons.

Størrelsen, den meget flade snude og de to markante stødtænder gør hvalrossen let at genkende.

Stødtænderne er af elfenben og årsag til, at hvalrossen har været efterstræbt i mere end et årtusinde.

I dag vurderes bestanden af hvalros samlet at være sårbar. Truslerne mod hvalrossen er tab af havis og ændringer af fødegrundlag som følge af klimaforandringer, forstyrrelser og potentielt spild fra skibe og olieudvinding, ophobning af miljøgifte og fangst.

Der er indført kvoteret jagt efter hvalros i Grønland, og siden 2017 har forvaltningen af alle tre grønlandske bestande været bæredygtig. WWF/Verdensnaturfonden VIS MERE

Rune Aae påpeger, at de norske myndigheder hele tiden har vidst, hvor Freya befandt sig i Oslofjorden og dermed har kunnet advare folk om, at de ikke skulle bade tæt på hende.

Social hvalros

Selv om hvalrossen kravlede op på både og svømmede efter badegæster, så har den ikke været aggressiv, ifølge den norske biolog.

- Hun var meget social og ville være sammen med os mennesker, siger han.

Hvalrossen Freya på vej op i en båd i en havn Oslofjorden. Fotoet er taget 20. juli. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB/Reuters/Ritzau Scanpix

Men en legesyg hvalros på 600 kilo kan være farlig at være i nærheden af.

Badegæster, der ikke holdt afstand, førte til de risikable situationer, som til sidst fik de norske myndigheder til at aflive det store havpattedyr.

Hvordan aflivningen konkret er foregået, er endnu uklart, men "aktionen blev udført af personale fra Fiskeridirektoratet på en dyrevelfærdsmæssig forsvarlig måde", skriver Fiskeridirektoratet i Norge.

Biolog: Trist opvækst

Den dyrevelfærdsmæssige aflivningsmetode har dog ikke formildet de nordmænd og andre, der havde fattet sympati for Freya. En hvalros, som i forvejen formentlig havde en trist opvækst.

Rune Aae har fulgt Freyas lange rundtur de seneste år via talrige observationer i ind- og udland.

Ifølge ham er det sandsynligt, at hun-hvalrossen, som var omkring fem år ved aflivningen søndag, allerede som to-årig blev adskilt fra sin mor. Enten fordi moren døde, eller fordi Freya blev væk fra moderen.

Hvalros på langfart

Siden har Freya været på langfart, blandt andet langs den norske kyst, og hun er også observeret i Holland, på Shetlandsøerne samt i Nordjylland i Nr. Vorupør og senest i Hirtshals i marts i år.

Men turen ind i Oslofjorden blev fatal.

Hvalrossens interesse for nordmænd i vandet var risikabel, uanset om den muligvis kun skyldes nysgerrighed og lyst til at lege.

Hvalrossen Freya var social og legesyg - ikke aggressiv, ifølge biologen Rune Aae. Foto: Tor Erik Schrder/AFP/Ritzau Scanpix

Startskud til ophidset debat

Søndag tog Fiskeridirektoratet i Norge livet af hende, formentlig ved skud.

Det var samtidig startskuddet til en ophidset debat på Facebook. "Shame on you Norway and shame on ALL the norwegians that did not respect Freya and give her her space", skriver for eksempel Sharon DeVonna Carpenter i en kommentar til Rune Aaes Facebook-opslag om aflivningen af Freya.

Fiskeridirektoratet i Norge var klar over, at aflivningen af den unge hvalros ville blive kritiseret, men fastholder, at det var det rigtige at gøre.

"Vi har forståelse for at beslutningen kan skabe skarpe reaktioner hos folk, men jeg er sikker på, at de var den rigtige afgørelse. Vi bekymrer os om dyrenes ve og vel, men menneskers liv og helbred kommer først", skriver fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i pressemeddelelsen fra Fiskeridirektoratet i Norge.

Problem-hvalros

Biolog og hvalekspert Carl Kinze, der står bag Facebook-siden Hvaler-dk, forstår kritikken af aflivningen, men forstår også de nordjyske myndigheders beslutning.

- Hvalrossen havde vænnet sig til mennesker og tog sig flere og flere friheder, og derfor blev den til en "problem-hvalros", som det kaldes. Firkantet sagt hører den ikke hjemme i Oslofjorden, siger han.

Carl Kinze noterer sig, at Freya var en ung hvalros og derfor legesyg, og når videooptagelser viste, at det store havpattedyr svømmede efter badegæster, har det formentlig været af nysgerrighed.

Men uanset hvad, kan det være farligt, når mennesker kommer for tæt på vilde dyr. Og de norske myndigheder har gjort sig nøje overvejelser, inden de valgte at aflive hvalrossen, vurderer Carl Kinze.