Vroom-vroom: Højre fod tynger på E39 ved Vrå

VRÅ:Nordjyllands Politi var onsdag aften igen ude med hastighedsmåleren på E39 Hirtshalsmotorvejen omkring Vrå, og endnu en gang kunne betjentene konstatere, at mange bilister på strækningen lider af en tung højrefod.

I døgnraopporten skriver Nordjyllands Politi, at der blev standset en del biler, der kørte mere end de tilladte 130 km/t på strækningen, heraf fire bilister, der kørte fra 161 til 184 km/t.

Det indbringer førerne af de fire biler en klækkelig bøde for at køre for stærkt samt en betinget frakendelse af kørekortet. Kontrollen fandt sted mellem klokken 17 og 21.

Politiet har den seneste tid været aktive med fartkontrol på netop E39 Hirtshalsmotorvejen, hvor man forleden stoppede en motorcyklist, der lod sig befordre med 284 km/t.