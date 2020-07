Weekendindbrud: Tyve stjal værktøj fra Fårup Sommerland

VENDSYSSEL:Indbrudstyve har været på spil i sommerlandet den forgange weekend - helt bogstavligt.

Natten til lørdag brød ukendt gerningsmænd nemlig ind i en garage i Fårup Sommerland, hvor forlystelsesparken har deres golfvogne stående.

Tyvene stjal dog ikke vognene, men tog i stedet diverse værktøj, der lå i vognene, oplyser politiassistent John Clemmensen, Nordjyllands Politi i Hjørring.

Tyve overrasket af beboer

I en villa på Lønstrupvej i Vennebjerg blev tyvene derimod forstyrret, da de var i gang med at tømme huset for designermøbler.

Tyvene var brudt ind i huset omkring klokken 15.45, og havde formentlig ikke regnet med, at der var nogen hjemme.

Men det var der, og tyvene stak af, da de blev opdaget. De nåede dog at få nogle designermøbler med sig, fortæller John Clemmensen.

Det var også designermøber, tyve gik efter, da der natten til mandag var indbrud i en villa på Ålesundvej i Hjørring.

Her skaffede tyvene sig adgang ved at bryde et vindue op, og inden for stal de designermøbler og brugskunst.