Yderligere tre minkfarme med corona-smitte: - Vi mangler en god forklaring

Der er nu konstateret yderligere tre minkfarme med coronasmitte i Hjørring Kommune, som dermed har haft i alt ni minkfarme med smitte, oplyser Fødevarestyrelsen.

Der har været en enkel besætning med coronasmitte i Frederikshavn, og så har der ellers ikke været andre smittede besætninger i hele landet.

Med 65 minkfarme i Hjørring Kommune og 52 i Frederikshavn Kommune, er der også forholdsmæssigt mange minkfarme i Vendsyssel, men hvorfor og hvordan smitten er blevet spredt lige netop her, har minkavlerne i hvert fald ikke selv nogen god forklaring på.

- Vi undrer os også, og jeg har ikke noget bud på, hvad forklaringen er, siger formand for Vestvendsyssel Pelsdyravlerforening, Peter Sørensen.

Beredskabschef i Fødevarestyrelsen, Nikolas Hove, kan heller ikke svare på, hvorfor Vendsyssel er så hårdt ramt.

- Ved de første tilfælde af smitte på minkfarme for to måneder siden, var der et sammenfald med personer, der var smittede. Vi ved ikke, hvad årsagen er til de seneste tilfælde af smitte, men det er både Fødevarestyrelsen og Statens Seruminstitut i fuld gang med at forsøge at opklare, siger Nikolas Hove.

Man taler med de involverede personer om deres gøren og færden, og der bliver også sammenlignet DNA fra de smittede dyr, for at undersøge smittens historik.

Ved de første tre tilfælde blev i alt 15.000 mink aflivet, men der er ikke længere krav om, at hele besætninger skal aflives.

Risikoen for, at corona smitter fra dyr til mennesker, vurderes at være meget lille.

- Vi overvåger alle minkfarme, som sender prøver ind hver tredje uge. Der er skrappe restriktioner for ejerne, så hvis de overholder restriktionerne, burde vi kunne stoppe smittespredningen, siger Nikolas Hove.

Der er i alt 460 minkfarme i Nordjylland.