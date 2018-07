Hjorth: Kunne ikke have drømt om en bedre start

FODBOLD: Vendsyssel FF fik søndag den bedst tænkelige begyndelse på livet som superligahold, da det hjemme i Hjørring blev til en 3-2-sejr over OB.

Debuten i landets bedste række forløb for Vendsyssel, som hvis den var taget lige ud af vendelboernes drejebog.

- Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg kunne have drømt om en bedre debut. Vi har arbejdet ekstremt hårdt for at komme herop, og så er det bare kæmpe stort, at vi også vinder den første kamp, siger Jakob Hjorth.

Han kunne personligt også glæde sig over en fremragende debut i landets bedste række. I første halvleg afværgede han en truende OB-scoring på målstregen, og i anden halvleg kronede han det med en flot hovedstødsscoring.

- Jeg kunne heller ikke personligt have drømt om en bedre bedre start, og det var fantastisk at få scoret. Det er noget, jeg altid har drømt om, men måske ikke rigtig turdet håbe på, siger Jakob Hjorth.

Han mener også, at han og holdkammeraterne med sejren over OB fik bevist, at Vendsyssel hører til i Superligaen.

- Jeg har selv hele tiden vidst, at vi har niveauet til det her. Vi har fået nogle gode folk ind samtidig med, at vi har holdt sammen på den talentfulde trup, vi havde sidste år, men det er rart at vise over for omgivelserne, at vi kan være med her, siger Jakob Hjorth.