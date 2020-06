Hjulmand går i krig mod spilreklamer: De skal forbydes

KØBENHAVN:Danske Spil er blandt fodboldlandsholdets sponsorer, men står det til den nye landstræner Kasper Hjulmand, skal spilreklamer forbydes.

Det siger han i et interview med Radio4 i sportsprogrammet "Fremkaldt".

- Det er en personlig holdning, som jeg synes, jeg har ret til at have uanset hvad.

- Jeg synes ikke, at jeg kan opfordre til spil og betting. Det kommer jeg aldrig til at stå på mål for at give videre til nogen, at det er en god ting at gøre, siger Kasper Hjulmand.

Direkte adspurgt siger Hjulmand, at han er tilhænger af en nultolerance over for spil og betting.

- Ja, jeg synes godt, man kan tale om, hvad der skal til, og hvis det er der, vi kommer til, så synes jeg, det er bedre, end hvordan det er nu.

- Og det er fordi, jeg har set masser af skæbner i mit arbejde. Jeg har arbejdet med masser af spillere, siger Kasper Hjulmand.

Superligaspilleren Patrick Da Silva, som Hjulmand har haft under sine vinger i sin tid i FC Nordsjælland, har tidligere fortalt om sine store problemer med ludomani.

- Patrick var en af dem, jeg havde ham selv. Men der er mange, mange, mange andre. Også store stjerner, som vi alle sammen kender, som ikke har flere penge, som er blevet fanget af det og har haft et langt liv med det.

- Og det skal ikke være sådan, at vi som branche er med til at opfordre til det. Det synes jeg, lyder mærkeligt. Så hvad vi kan gøre for, at vi som branche ikke er med til at få det derhen.

- Også selv om det er med til at "funde" mange ting, og der er mange penge i det, så synes jeg ikke, det er det rigtige, siger Kasper Hjulmand.

På Dansk Boldspil-Unions (DBU) hjemmeside er Danske Spils Oddset oplistet blandt sponsorerne for A-landsholdet.

"Danske Spil er som hele Danmarks spiludbyder en naturlig samarbejdspartner for DBU", står der på hjemmesiden.

DBU's kommunikationschef Jakob Høyer fastslår, at Hjulmands kritik ikke er møntet konkret på Danske Spil, men på spilleindustrien generelt.

- DBU er enig i, at vi skal gøre, hvad vi kan for at bekæmpe ludomani og hele tiden være opmærksom på, om bettingindustrien er for voldsom for særligt børn og unge.

- Kasper har ønsket at skabe en debat generelt om betting. Det handler ikke om Danske Spil. Danske Spil er gået forrest for at skabe nye etiske retningslinjer, siger Jakob Høyer.

Han afviser, at det er et problem for DBU, at fodboldlandsholdets frontfigur går til angreb på den industri, som en af landsholdets hovedsponsorer er en del af.

- Nej, jeg synes, det er fantastisk, at vi har en landstræner, der interesserer sig for verden omkring sig.

- Nogle af de pointer, som Hjulmand er på banen med, er nogle af de problematikker, som Danske Spil selv har rejst det seneste år, siger kommunikationschefen.

