Hjulmand trimmer truppen inden Island-kamp

FODBOLD:Den danske trup er forud for kampene mod Island og Belgien i Nations League alt for stor.

Med ankomsten af syv danske spillere fra engelske klubber og ni spillere, der fredag er kommet ud af isolation, skal truppen skæres kraftigt ned.

Det fortæller Hjulmand til fredagens træning i Helsingør.

Der må være 23 spillere i truppen til en kamp i Nations League, men Hjulmand vil køre med en trup, der tæller lidt flere spillere.

Det skyldes, at Pierre-Emile Højbjerg afsoner karantæne i søndagens kamp mod Island og først kan være med ude mod Belgien på onsdag.

Desuden vil han gerne dosere spilletiden for ikke at overbelaste enkelte spillere.

Hjulmand fortæller, at backen Joakim Mæhle døjer med en skavank efter et slag på knæet under onsdagens 2-0-sejr hjemme over Sverige.

Landstræneren vil dog først have et overblik over alle spilleres fysiske tilstand, og han vil have svar på alle test, inden han skærer truppen ned.

- Vi får et overblik efter træningen, og når vi har fået alle testet. Vi skal kigge på skavankerne. Er alle i spil rent fysisk? Og så kommer vi til at lave et cut og skære nogle spillere fra.

- Det giver igen mening at sende nogle hjem for at kalde dem tilbage, hvis der er positive test, siger Hjulmand.

Flere af de spillere, der har siddet i isolation fra mandag til fredag, kan risikere at blive sorteret fra.

- Det er brutalt. De blev hevet ind med gode chancer for at spille en landskamp og få spilletid mod Sverige. Og i stedet røg de i isolation. Det er så synd for dem.

- Det bliver svært for alle. Vi får syv gode spillere hjem fra England. Det får konsekvenser for nogle andre. Det kan være hårdt at blive kaldt ind og blive sendt hjem.

- Det er bare en unormal situation, vi er i, men derfor gør det ikke mindre ondt. Det er ikke det fedeste at prikke nogen på skulderen og sige, de skal køre hjem igen, siger Hjulmand.

Han forventer at have en bruttotrup på 25-26 spillere til kampene mod Island og Belgien.

Danmarks kamp mod Island spilles søndag klokken 20.45 i Parken.

/ritzau/