Hjulmand: Vi skulle ikke have været på banen igen

FODBOLD:- Jeg synes ærlig talt ikke, vi skulle have været på banen igen.

Sådan lyder det fra landstræner Kasper Hjulmand på pressemødet søndag efter Christian Eriksens kollaps mod Finland lørdag aften.

Efter små to timers afbrydelse efter midtbanespillerens uhyggelige kollaps kom spillerne på banen igen og spillede kampen færdig.

- Jeg har lidt en dårlig samvittighed over, at vi var derude igen, lyder det fra Hjulmand, som uddyber det valg, staben og spillerne stod overfor.

- Min fornemmelse var helt klart, at det var en af de to muligheder, og der var ingen, der kunne overskue ikke at kunne sove og skulle med en bus ind igen, klæde om igen, så det var bare med at få det overstået og så komme hjem.

Fodbolddirektør Peter Møller tilføjer, at ingen har tvunget holdet til at fortsætte kampen, men bakker dog op om landstrænerens holdning.

- Jeg synes, at det er helt relevant, at vi efterfølgende sætter spørgsmålstegn ved, om det var den rigtige beslutning (at genoptage kampen, red.), siger Peter Møller.

