HELE LANDET: Det er sent fredag eftermiddag lykkedes Dansk Erhverv og HK at forhandle overenskomster på plads for 186.000 medarbejdere på butiks-, kontor- og lagerområdet. Det oplyser HK Handel.

Nyheden kommer, efter at parterne to gange inden for en uge er gået fra hinanden uden at få en aftale i hus. Sidst stoppede forhandlingerne sent torsdag aften.

Det er blandt andet lønnen, videreuddannelse, vikararbejde og seniorordninger, som forbedres i de nye overenskomster.

Aftalerne drejer sig om butiksoverenskomsten, der dækker 150.000 medarbejdere, og som er forhandlet af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel.

Derudover er der funktionæroverenskomsten hvor parterne er Dansk Erhverv Arbejdsgiver på den ene side og HK Handel og HK/Privat på lønmodtagersiden.

Funktionæroverenskomsten omfatter 36.000 medarbejdere.

- Vi har fået en aftale om butiksoverenskomsten, der imødekommer vores ønske om, at medarbejderne skal have en mærkbar økonomisk kompensation for natarbejde, siger Per Tønnesen, formand for HK Handel.

Lønstigning på 321 kroner om måneden

For de butiksansatte betyder overenskomsten, at mindstelønnen for både faglærte og ufaglærte stiger med 321 kroner om måneden i hvert af de tre overenskomstår.

Også hos HK Privat er formand Simon Tøgern tilfreds med aftalen, fordi den betyder, at HK’erne på funktionæroverenskomsten får langt bedre muligheder for efter- og videreuddannelse.

Det sker blandt andet i kraft af ret til 12 ugers selvvalgt uddannelse på akademikerniveau.

- Det er et godt resultat, som fastholder er stort fokus på styrkelse af efter- og videreuddannelse. Og det er vi rigtigt glade for, siger Simon Tøgern.

Foruden forbedringerne på efteruddannelsesområdet kan forældre nu også få fuld løn i 13 uger, mens de er på forældreorlov. Tidligere var der et loft på 145 kroner i timen.

Herudover følger aftalen i store træk industriforliget, som blev færdigforhandlet for 14 dage siden.

