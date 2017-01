AALBORG: Tankvognproducenten HMK Bilcon i Gistrup er gået konkurs. Det fik de omkring 80 tilbageværende medarbejdere at vide på et møde fredag ved middagstid.

Siden august sidste år har virksomheden været i rekonstruktion, efter det var mislykket at få tilført kapital til virksomheden. HMK Bilcon havde i regnskabsåret 2014/2015 et underskud før skat på 10 millioner kroner.

Planen har hele tiden været at sælge virksomheden og trods interesse fra både lokale investorer og virksomheder med tilknytning til branchen er det ikke lykkedes.

Administrerende direktør i Bilcon, Peter F. Jensen, kan ikke udtale sig om konkursen og de fejlslagne salgsforsøg. Han henviser i stedet til kurator, advokat Christian Jul Madsen fra Kromann og Reumert i Aarhus. Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra kurator.

Peter F. Jensby vil dog gerne sige at: - Jeg er stolt af, at det er lykkedes at drive virksomheden med overskud her i rekonstruktionsperioden. Det er blot ikke lykkedes at finde en løsning ud fra de tilbud, der var om at købe virksomheden.

På mødet i dag fik medarbejder at vide, at virksomheden er erklæret konkurs, og nu skal kurator bruge nogle dage på at sætte sig ind i forholdene. Og så skal folk stå stand by, hvis han har brug for at kalde folk på arbejde i forhold til at gøre diverse ordrer færdige.

Konkursen kommer lidt uventet, da den tidligere kurator havde indkaldt til "fordringshavermøde i rekonstruktionssagen for HMK Bilcon A/S" tirsdag 28. februar i Skifteretten i Aalborg.