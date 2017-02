GISTRUP: HMK Bilcon i Gistrup overlever. Det står klart, efter at Peter Jensby, der indtil konkursen var administrerende direktør i selskabet, sammen med konstruktionschef Mads Hansen og to private investorer har købt virksomheden.

- Vi driver selskabet videre, men vi kan ikke med det samme love ansættelse til alle, fortæller Mads Hansen.

- Der er rigtig mange ordrer i hus, der skal laves færdig, og vi har en pæn ordrebeholdning, som vi ikke har startet op endnu. En af de ting, vi har kæmpet med i forløbet, var, at vi ville have lukket handlen hurtigt. For der var flere kunder, som gerne ville lægge deres ordrer hos os, men det kunne de ikke få lov til under konkursen, siger Mads Hansen.

- Det var afgørende for os, at vi kunne få de ordrer over i det nye selskab. Vi kunne risikere, at de blev nødt til at lægge deres ordrer andre steder for at få dem leveret til tiden. Det har vi sagt til konkursbobestyreren. At jo længere tid der gik, jo mindre ville virksomheden være værd, fortsætter han.

Virksomheden producerer tankbilløsninger til olie og benzin.