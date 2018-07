Hobro-anfører: Vi har manglet lederskab

FODBOLD: En skade holdt Jonas Brix-Damborg ude, da Hobro mandag tabte 0-3 til FC København, og anføreren må igen stå over, når Brøndby søndag kommer på besøg på DS Arena.

Og fra sidelinjen har midtbanespilleren kunnet se et Hobro-hold, der kæmper med at genfinde formen fra sidste sæson.

- Vi har fulgt den plan, vi har lagt før de to kampe, men vi har manglet kynisme. Vi har savnet, at der er blevet taget det ansvar og lederskab, der skal til for at afgøre kampene, og så har vi indkasseret for dumme mål, siger Jonas Brix-Damborg.

Og derfor ærgrer anføreren sig ekstra meget over, at den lægskade, han har sloges med i hele opstarten, gør, at han ikke selv kan hjælpe til.

- Det har været noget lort. Nu havde jeg ellers trænet rigtig hårdt i ferien for at komme tilbage i en god tilstand, og så er det endnu sværere at sidde udenfor, når man kan se, at holdet kæmper lidt med at finde niveauet fra sidste sæson. Jeg sidder jo med en følelse af, at jeg godt kunne bidrage, siger Jonas Brix-Damborg.

Søndagens opgør mellem Hobro og Brøndby fløjtes i gang klokken 16.