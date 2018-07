Hobro blev sat på plads af FCK

FODBOLD: Sæsonens anden superligakamp gav Hobro sæsonens andet nederlag, da himmerlændingene mandag aften hjemme på DS Arena tabte med 0-3 til FC København.

Og det udfald var ganske fortjent på en aften, hvor Hobro i store perioder lignede et overmatchet hold.

FC København satte sig tungt på begivenhederne fra kampens begyndelse, og efter 10 minutters spil fik gæsterne den første store chance.

Et frispark fra Viktor Fischer fandt en helt fri Denis Vavro, men forsvarsspilleren måtte se sin afslutning prelle af på overliggeren.

Der var langt mellem chancerne til Hobro, men efter et kvarter var hjemmeholdet dog farlige første gang, da FCK-målmand Jesse Joronen måtte diske op med en fodparade på Edgar Babayans afslutning.

Initiativet var dog FC Københavns, og derfor kunne der heller ikke siges noget til, at gæsterne efter en halv times spil kom foran 1-0, selv om det var på baggrund af lidt af en tilfældighed.

Viktor Fischer straffede et Hobro-boldtab, da han tacklede bolden forbi et par Hobro-forsvarere, inden han sikkert lagde bolden ind bag Jesper Rask i Hobro-målet.

Kort inde i anden halvleg kunne FC København også have fordoblet føringen, da Peter Ankersen fik en god dobbeltchance. Første gang afværgede Hobro-målmand Jesper Rask, og riposten måtte Ankersen efterfølgende se blive blokeret til hjørnespark.

Hobro var generelt presset helt i bund i anden halvlegs første 20 minutter, men så viste hjemmeholdet pludselig livstegn, da Vito Hammershøy-Mistrati efter et godt Hobro-angreb sendte en afslutning på stolpen.

Den chance var dog undtagelsen i en anden halvleg, hvor FC København dominerede totalt, og derfor var det også fortjent, at gæsterne 20 minutter før tid kom foran 2-0 efter en flot soloaktion fra Robert Skov. Kantspilleren snød fire Hobro-forsvarere, inden han lagde bolden ind bag Jesper Rask.

Godt 10 minutter før tid burde Hobro dog have bragt fornyet spænding om resultatet, da bolden faldt ned for fødderne af Nicholas Gotfredsen tæt under må, men i stedet for at reducere måtte Gotfredsen se FCK-målmand Jesse Joronen vifte afslutningen op på overliggeren.

Nærmere et comeback end det kom Hobro aldrig, og tre minutter før tid var det i stedet Robert Skov, der cementerede FC Københavns sejr med et flot frisparksmål.

Hobros næste opgave er på søndag, hvor Brøndby kommer på besøg på DS Arena.