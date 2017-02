SILKEBORG: Hobro IK spillede fredag eftermiddag den sidste testkamp, inden holdet i næste uge drager sydpå på træningslejr i Spanien, og det er en kamp, som holdet hurtigt vil glemme.

Superligamodstanderne fra Silkeborg vandt nemlig med hele 4-0 på blandt andet en scoring på straffespark fra den tidligere AaB’er Nicklas Helenius.

- Man tænker jo altid på resultatet, og det var ikke godt nok, lyder fra fra træner Thomas Thomasberg.

- Vi havde rokeret en hel del i startopstillingen, fordi det på dette tidspunkt også drejer sig om at se så mange som muligt i kamp, inden det bliver alvor 5. marts i 1. division. Men sådan en kamp giver jo alligevel altid nogle svar - også selvom det ikke nødvendigvis er positive svar for enkelte spillere, siger Thomas Thomasberg.

Silkeborg scorede to gange inden pausen - begge gange Andreas Albers - og da Nicklas Helenius kort efter pausen gjorde det til 3-0, så var testkampen reelt afgjort.

- Men alligevel, så havde vi mulighederne for selv at score, og det er jeg ærgerligover, at vi ikke gør. Samtidig så kommer de lidt for let til deres scoringer, siger Thomas Thomasberg.

Hobro skal spille to kampe mod stadig unavngivne modstandere på træningslejren, og så venter en kamp mod Skive, inden turneringen går i gang.