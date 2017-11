Hobro forlænger med Jesper Bøge

FODBOLD: Superligaklubben Hobro IK har nu fået papir på den fynske forsvarsspiller Jesper Bøge frem til 2021.

Jesper Bøge som har spillet på det mariagerfjordske hold siden 2013, har i indeværende sæson både spillet højre back og midtstopper, og han glæder sig til fortsat at være en del af holdets udvikling.

- Jeg er jo super glad for at være i Hobro IK, så forlængelsen kom helt naturligt for mig. Vi har et super hold, som jeg også har lyst til at være en del af i de kommende år. Både holdet og jeg selv er inde i en rigtig positiv udvikling, og jeg er spændt på at se, hvad vi sammen kan drive det til, siger Jesper Bøge i en pressemeddelelse fra klubben.

Også holdets sportschef Jens Hammer Sørensen er tilfreds med aftalen.

- Jesper har været i klubben i snart fem år og er efterhånden blevet en af vores egne. Han står for meget af det, vi gerne vil her i Hobro IK. Han er en dygtig forsvarsspiller, som er god på bolden og som kan skabe ro i vores spil. Jeg vil også karakterisere ham som en leder, forstået på den måde, at han på sin egen stille facon er med til at trække tingene i den rigtige retning. Så jeg er naturligvis meget tilfreds med, at vi er blevet enige om at forlænge aftalen, udtaler sportschef Jens Hammer Sørensen.

Jesper Bøge har spillet 137 kampe og scoret tre mål for Hobro IK.