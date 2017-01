HOBRO: Martin Mikkelsen er Hobro-spiller minimum indtil sommeren 2018. Den 30-årige kantspiller har forlænget den aftale med 1. divisionsklubben, der ellers stod til at udløbe til sommer.

- Jeg er rigtig glad for at være her og er derfor også meget glad for forlængelsen. Hobro IK har udviklet sig til at være mit andet hjem, og jeg har svært ved at se mig selv i en anden klub. Jeg havde faktisk andre muligheder i sommer, men jeg havde ikke lyst til at forlade Hobro IK, siger Martin Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Kantspilleren kom til Hobro fra FC Fredericia i sommeren 2014 og har siden spillet 75 førsteholdskampe for himmerlændingene.

- Det har været en stor prioritet for os at forlænge aftalen med Martin. Han er en utrolig dygtig og dedikeret spiller, som altid giver sig 110 procent - både i kamp og til træning. Derudover er han en af de spillere, der er med til at tegne holdet både på og udenfor banen, forklarer sportschef Jens Hammer Sørensen.