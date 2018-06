Hobro haltede efter i Viborg

FODBOLD: Det var ikke nemt at gennemskue, at Hobro IK var superligaholdet i lørdagens testopgør mod 1. divisionsklubben Viborg FF. På Viborgs træningsanlæg tabte nordjyderne 1-2 i en kamp, hvor Hobro havde svært ved at finde rytmen.

Der gik kun seks minutter af første halvleg, før hjemmeholdet bragte sig foran. Nytilkomne Emil Scheel sparkede fladt fra kanten af feltet, og Jesper Rask kom ikke ned til bolden.

Herefter fulgte en første halvleg, hvor Hobro kom bedre og bedre ind i kampen. Men det var fortsat hjemmeholdet, som dominerede. Det for udeholdet velkendte ansigt på Viborgs kant, Jung-Bin Park, var blandt andre med til at holde bolden i de grønne rækker.

Da Hobro helt op mod pausen fandt en smule rytme i spillet, blev de sat tilbage på endnu et skud fra kanten af feltet.

Mikkel Knudsen fik luft under bolden og efterlod ingen chancer til Jesper Rask i mål. Dermed kom Viborg foran 2-0.

Efter pausen var det fortsat Viborg, som sad på spillet. Et ungt mandskab kom til flere store chancer, mens et meget erfarent Hobro-hold sjældent fandt hinanden i det modsatte felt.

I den sidste fjerdedel af kampen skiftede Viborg flere og flere ungdomsspillere ind på det i forvejen unge hold. Det gav flere chancer og et større overtag til Hobro.

Efter 77 minutter spillede Edgar Babayan sig helt ind i feltet. Efter at have sat målmanden ved stolpen spillede han bolden videre til Emmanuel Sabbi lige foran mål. Men der stod en modstander i vejen for en reducering.

Få minutter senere fik udeholdet dog revanche. Et velplaceret skud fra Danny Olsen bragte Hobro på måltavlen.

Med kort tid igen spillede værternes Christian Moses sig til et straffespark. Det vekslede Oliver Thychosen sikkert til et mål.

Dermed vandt Viborg 3-1 i lørdagens testkamp.