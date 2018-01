Hobro henter målmandstræner i AGF

FODBOLD: Hobro IK har siden afskeden med Martin S. Jensen været på jagt efter en ny målmandstræner, men nu er den jagt forbi.

I fremtiden bliver det således Kresten Vedstesen, der skal stå for at træne klubbens målmænd. Den 37-årige målmandstræner er hentet i AGF.

- Med tilknytningen af Kresten får vi samlet alt målmandstræning i klubben under en person, hvilket jeg er utrolig glad for. Kresten er en ung, men fagligt meget dygtig målmandstræner, som vi gerne vil give chancen her i Hobro IK. Jeg er ikke i tvivl om, at han kommer til at passe rigtig godt ind, da han er en ydmyg person, der gerne vil arbejde hårdt, siger sportschef Jens Hammer Sørensen i en pressemeddelelse.

Kresten Vedstesens aftale med Hobro IK løber frem til sommeren 2020.