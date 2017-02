MARBELLA: Hobro IK leverede en fin indsats i holdets første testkamp på træningslejren i Spanien.

Torsdagens modstander var ingen ringere end det ukrainske storhold Dynamo Kiev, der kampen igennem havde svært ved at spille sig igennem Hobro-defensiven, men dog endte med at nappe en fortjent sejr på 2-1.

Hobro holdt stand i 80 minutter, inden Dynamo omsider fik slået mønt af sit pres. Først da en af de ukrainske forsvarsspillere headede et hjørnespark ind bag Jesper Rask i Hobro-målet, og siden da et flot indlæg fra venstre side blev omsat efter fortjeneste til 2-0.

Mads Schäfer reducerede direkte på hjørnespark i dommerens tillægstid.

Dynamo Kiev måtte altså kæmpe hårdt for sejren, men ukrainerne kunne have fået en drømmestart.

Efter mindre end fire minutter blev der - lidt tyndt - dømt straffe mod Wilfried Domoraud. Brasilianske Junior Moraes blev sat til at sparke, men hans forsøg til højre i målet blev flot reddet af Jesper Rask.

Dynamo var klart boldførende, men formåede ellers ikke at skabe de åbne chancer i første halvleg, hvor Hobro periodevis forsøgte sig med et højt pres - og flere gange havde held til at stjæle bolden.

Men den sidste aflevering manglede hver gang kvalitet, og Hobro var før pausen ikke tæt på at score.

Kiev-spillerne kom langt mere aggressivt ud til anden halvleg og satte sig på Hobro, der forsvarede sig heroisk.

Chancerne begyndte dog at komme til Dynamo i form af et stolpeskud fra en spids vinkel og et afslutning forbi mål på en åben mulighed.

Og til sidst slap kræfterne op hos Hobro-spillerne.

Men 1-2 er et resultat, der sikkert vil være tilfredshed med i Hobro-lejren.

Med til historien hører, at Dynamo Kiev langt fra stillede i stærkeste opstilling. Men holdet startede dog med Sergiy Rybalka, Yevgen Khacheridi og Oleksabr Gladky, der alle er etablerede ukrainske landsholdsspillere.

Stjernen over dem alle, Andriy Yarmolenko, kom ikke på banen.