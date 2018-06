Hobro IK henter norsk angriber

FODBOLD: Den 21-årige norske angriber Julian Kristoffersen er blevet købt fri i svenske Djurgården IF, og nu skal han i stedet tørne ud for Hobro IK.

Det oplyser Hobro IK i en pressemeddelelse.

Klubben har tegnet en treårig kontrakt med den 195 centimeter høje angriber.

Julian Kristoffersen har før spillet i Danmark. Han var en del af ungdomsafdelingen i FC København, og i 2016 blev han rykket permanent op i københavnernes førsteholdstrup. I 2017 skiftede han så til svenske Djurgården IF.

I Hobro ser sportschef Jens Hammer Sørensen et stort potentiale i den fysisk stærke angriber:

- Julian er en stor og stærk angriber, der er rigtig dygtig inde i boksen. Han har et kæmpe potentiale, og det er også derfor, han har været i store klubber som FC København og Djurgården IF. I de klubber har han ikke helt indfriet sit potentiale, men det tror vi på, han kan her i Hobro IK, og derfor har vi hentet ham til klubben, siger Jens Hammer Sørensen.

Julian Kristoffersen selv siger, at han glæder sig til at komme til Hobro:

- Jeg har hørt meget positivt om klubben, og jeg fik et godt indtryk af klubben og af personerne i klubben, da jeg var på besøg. Nu ser jeg frem til at komme i gang og møde mine nye holdkammerater og trænere.

Mandag 18. juni indleder Hobro IK træningen frem mod den kommende Superligasæson.