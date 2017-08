Hobro IK henter ung amerikansk angriber

FODBOLD: Superligaklubben Hobro IK har skrevet kontrakt med den 19-årige angriber Emanuel Sabbi. Det meddeler klubben i en pressemeddelelse.

Amerikaneren har trænet med de seneste to uger.

Emannuel Sabbi skiftede i fjor fra Chicago Magic til spanske Las Palmas, hvor han tidligere på sommeren fik sin kontrakt ophævet.

- Jeg ser det som en god mulighed for mig, og forhåbentlig kan jeg sammen med resten af holdet opnå store ting. Jeg ser skiftet til Hobro IK som en mulighed for at tage næste skridt som fodboldspiller. Jeg ser mig selv som en ambitiøs og hårdt arbejdende spiller, så jeg tror, at jeg passer rigtig fint ind i Hobro IK, siger Emannuel Sabbi i pressemeddelelsen.

Træner Thomas Thomasberg glæder sig over at have fået et ekstra supplement i offensiven.

- Emannuel Sabbi har vist, at han er en eksplosiv angriber med individuelle færdigheder, men han er også en ung angriber, som lige skal vænne sig til tilgangen her. Vi tror på, at vi kan rykke ham fremad, og kan vi lykkes med det, så skal han nok blive et spændende bekendtskab i fremtiden, siger Thomas Thomasberg i meddelelsen.

Inden amerikaneren kan spille for Hobro, skal klubben have en arbejds- og opholdstilladelse på plads.

Det fremgår ikke, hvor lang en kontrakt parterne har indgået.