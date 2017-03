HOBRO: Siden sommeren 2016 har Hobro IK og Jobcenter Mariagerfjord haft et fælles projekt kørende under navnet "Mod Alle Odds", som har til formål at øge beskæftigelsen blandt fleksjobvisiterede og kontanthjælpsmodtagere over 30 år med svag tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det projekt har man også lagt mærke til hos Dansk Boldspils Union, som har nomineret det til "En del af noget større Prisen", som uddeles ved prisuddelingen Dansk Fodbold Award mandag 20. marts.

- Vi er glade for, at vi kan være behjælpelige med at få flere af kommunens borgere ud på arbejdsmarkedet, og så er vi naturligvis meget stolte og glade for, at man i DBU har lagt mærke til projektet. Vi kan dog ikke tage hele æren, da det i høj grad er Jobcenter Mariagerfjord, som driver projektet til dagligt, siger fortæller drifts- og eventchef i Hobro IK, Henrik Hammershøj, i en pressemeddelelse.

Samarbejdet mellem jobcentret og fodboldklubben går nærmere bestemt ud på, at deltagerne kommer gennem et introduktionsforløb på DS Arena i Hobro efterfulgt af praktikforløb hos en virksomhed.

Det er så her, at Hobro IK kommer ind i billedet. Klubben trækker nemlig i høj grad på sit stærke sponsornetværk. Indtil videre har 31 fleksjobbere og 36 jobparate kontanthjælpsmodtagere været igennem forløbet