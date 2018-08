Hobro IK vil satse på e-sport under navnet Hobro Vikings

Fremover bliver e-sport en del af Hobro IK.

Det, der har været kendt som HSE Vikings, som har været en del af Hobro Svømmeklub, overtages således af foreningen Hobro IK, men vil fortsat have base i lokalerne i Hobro Idrætscenter.

Derudover bliver SuperNova eSport, der har fået sammensat nogle dygtige hold indenfor især League of Legends, også lagt ind under det nye Hobro Vikings.

Det nu tidligere HSE Vikings har i dag omkring 100 medlemmer, men det er håbet, at medlemstallet kan vokse med det nye Hobro Vikings-samarbejde, der skal være med til udvikle e-sport yderligere i Mariagerfjord Kommune, ligesom det skal være med til at sætte Hobro og Mariagerfjord på landkortet inden for e-sportverdenen.

Derfor vil spillerne i det nye Hobro Vikings bære samme gule trøje som fodboldholdet Hobro IK.

- Vi kan jo se, at e-sport er en hastigt voksende sportsgren, og alt tyder på, at interessen kun vil stige i de kommende mange år. Der er uden tvivl et stort potentiale i e-sport, som endnu ikke udnyttes til fulde, og vi håber på, at vi med det nye samarbejde kan være med til at tage eSport i Hobro og i hele Mariagerfjord Kommune til nye højder, udtaler Per Andersen, der er formand i foreningen Hobro IK, i en pressemeddelelse.

Foruden eSport var der i HSE Vikings også et stort fokus på at medvirke til et aktivt liv med motion, sund kost og rigeligt med søvn, og det er nogle værdier, som fortsat vil være i højsædet i det nye Hobro Vikings.

En hovedsponsor er allerede på plads for det nye Hobro Vikings. Der er således lavet en aftale med IT-virksomheden Labtech Data, der har rødder i Nordjylland og som på landsplan har 18 fysiske butikker - heriblandt en i Hobro.

- Som nordjysk IT-virksomhed vil vi gerne støtte nordjysk e-sport, og det her projekt lyder utroligt spændende. Der er mange parter involveret i projektet, og de er alle ambitiøse og har en stor tro på det, så vi forventer os et rigtigt godt samarbejde i mange år, siger Thomas Kvist Sørensen fra Labtech Data.

- Hobro Vikings har et stærkt værdisæt, der omhandler, at man også skal huske at være fysisk aktiv og spise sundt, hvilket man hurtigt kan glemme, når man sidder mange timer foran skærmen hver uge. Det er nogle værdier, som vi hos Labtech Data gerne vil være med til at fremme, så det er også en af årsagerne til, at vi bakker op om Hobro Vikings, sigerThomas Kvist Sørensen.

Som en del af hovedsponsoraftalen vil Labtech Datas logo pryde fronten på Hobro Vikings’ turneringstrøjer. Derudover er det planen, at Labtech Data blandt andet skal være med til at afholde LAN-events i Jutlander Bank

Loungen på DS Arena.