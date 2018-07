Hobro-kaptajn bliver ikke klar til Brøndby-kamp

FODBOLD: Hobro må atter klare sig uden anfører Jonas Brix-Damborg, når det søndag eftermiddag gælder et opgør mod Brøndby hjemme på DS Arena.

Midtbanespilleren kæmper stadig med at komme sig over en lægskade og melder sig selv ude af søndagens kamp.

- Jeg når desværre ikke at blive klar. De sidste par dage har jeg været ude på banen med fysioterapeuten, men jeg er ikke er begyndt at træne med holdet endnu, så lige nu venter jeg på at tage næste skridt, siger Jonas Brix-Damborg.

Han fornemmer dog, at skaden er i bedring.

- Det går den rigtige vej, men vi skal heller ikke tage nogen chancer, så vi risikerer, at jeg skal til at starte forfra igen. Lige nu kæmper de med at holde mig lidt tilbage, for jeg føler egentlig godt, at jeg kunne lave mere, end jeg gør i øjeblikket, siger Jonas Brix-Damborg.

I stedet kan han måske gøre comeback næste søndag ude mod AC Horsens.

- Ønskescenariet er, at jeg bliver klar til den kamp, men nu må vi se, hvordan de næste dage går. Hvis der er nogen risiko, står jeg også over den kamp, for vi skal ikke risikere, at det er noget, jeg skal døje med resten af efteråret, siger Jonas Brix-Damborg.