Hobro-kaptajn om mager pointhøst: Ikke acceptabelt

FODBOLD: Hobro IK hentede søndag sæsonens første point, da udekampen mod AC Horsens endte 2-2.

Det var tiltrængt efter en sæsonstart, der på ingen måde har levet op til Hobro-spillernes forventninger.

- Vi har haft et svært startprogram, men et point i fire kampe er ikke acceptabelt. Forhåbentlig kan det her være med til at få os i gang. Vi har selv sat os i en situation, hvor vi må acceptere, at det er nogle små skridt, vi tager, men vi skal til at have nogle flere point. Forhåbentlig kan vi fortsætte med en sejr på lørdag mod OB, siger Hobro-anfører Jonas Brix-Damborg.

Midtbanespilleren fik comeback i søndagens kamp, efter at en lægskade har plaget ham i sæsonstarten.

- Det var hårdt, og jeg kan godt mærke, at der er nogle fysiske parametre, jeg skal forbedre mig på. Når det er på plads, får jeg forhåbentlig også udryddet nogle af de fejl, der var i dag (søndag, red.), siger Jonas Brix-Damborg.