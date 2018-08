Hobro lejer spiller i Manchester City

FODBOLD: Superligaklubben Hobro IK havde bebudet en sidste tilgang til truppen på transfervinduets sidste dag. Detaljerne faldt på plads tidligt fredag aften, og den nye mand bliver 20-årige Collins Tanor fra Ghana.

Midtbanespilleren er på kontrakt i Manchester City, men han har dog aldrig fået spilletid for Premier League-klubben. I stedet har han været udlejet til forskellige klubber - heriblandt FC Nordsjælland fra januar 2016 og to år frem. Det seneste halve år har han befundet sig i den belgiske klub KFCO Beerschot Wilrijk.

- Vi synes, at starten på sæsonen har vist, at vi godt kunne bruge en ekstra midtbanemand, som er god både på bolden og i presspillet. Vi har jo haft både Jonas Brix-Damborg og Vito Hammershøy-Mistrati ude på skift her i starten, og med tilgangen af Collins Tanor føler vi os bedre dækket ind, siger sportschef Jens Hammer Sørensen til NORDJYSKE.

Der er tale om en lejeaftale, der gælder for resten af sæsonen.

Collins Tanor har trænet med i Hobro, og her er parterne begge blevet overbevist om projektet.

- Jeg har fået et rigtig godt indtryk af Hobro IK, hvor jeg er blevet taget rigtig godt imod, så jeg ser frem til at spille for klubben. Det altoverskyggende mål er selvfølgelig at klubben skal forblive i Superligaen, og jeg vil gøre alt for at hjælpe med at indfri det mål, siger Collins Tanor i en pressemeddelelse.