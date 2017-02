HINTERSTODER: 24-årige Christoffer Faarup har for alvor fået fart i skiene på de alpine skiløjper. Fredag leverede han karrierens hidtil bedste præstation, da han blev nummer 12 i et Super-G-løb i Europa Cuppen.

Præstationen i østrigske Hinterstoder, der er på niveauet lige under World Cuppen, bliver vurderet til 17,28 af de såkaldte FIS-punkter, som indikerer det internationale niveau. Jo lavere, jo bedre, og så lavt har Christoffer Faarup aldrig tidligere scoret.

- Løbet var rigtig godt. Toppen var stejl, og jeg kørte det bedste, jeg nogensinde har gjort. Jeg var lige med vinderen indtil det flade midterstykke, hvor jeg havde lidt problemer og tabte tid, forklarer en ellers rigtig glad Christoffer Faarup.

Han sætter nu kursen mod VM i St. Moritz i Schweiz, hvor han mandag skal ud i det første træningsløb. Onsdag er dert alvor med Super-G-løbet.

- Det er fedt, at formen er i top. Mit mål er at køre i top 10 i et løb i Europa Cuppen, og det begynder jo at nærme sig, siger Hobro-løberen.

Ved VM har han også en ambitiøs målsætning, som lyder på at køre blandt de 25 bedste.