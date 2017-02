ST. MORITZ: Hobro Skiklubs Marcus Vorre udgik allerede i første gennemløb af fredagens kvalifikationsløb i storslalom ved VM i Schweiz.

- Sneen var meget tør, og jeg kørte måske med et lidt for aggressivt setup på ski og støvler. Så jeg endte med at blive kastet lidt rundt og fandt dermed aldrig helt en rytme. Til sidst røg til jeg på inderskien og udgik, fortæller Marcus Vorre.

Den positive nyhed er, at Hobro-løberen alligevel får han lov at stille op i lørdagens hovedløb i St. Moritz, da Danmark er blevet tildelt en nationsplads, som Vorre sætter sig på. Normalt ville klubkammeraten Christoffer Faarup få denne, men han har ved valgt kun at fokusere på fartdisciplinerne ved VM.

- Så det bliver sjovt at prøve at køre lørdagens løb, siger Marcus Vorre, der er med til sit første senior-VM nogensinde.