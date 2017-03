HOBRO: Med sine 195 centimeter falder han i øjnene på grønsværen. I søndagens hjemmebanesejr udnyttede Hobro IK’s nye Yaw Amankwah sin højde til at bringe nordjyderne på 1-0, da 1. divisionsduksen vandt hjemme mod FC Helsingør.

Den norske midterforsvarer fik først ram på et hjørnespark på første stolpe, og selvom første forsøg blev reddet på stregen, sendte han returen ind bag Aris Vaporakis i Helsingørs mål.

- Jeg kom først på returen, så det var en god start. Når jeg går op til en dødbold, tænker jeg, at jeg vil gøre alt for at sende den i mål, siger den norske midterforsvarer.

At score på dødbolde er ikke uvant for den norske midtstopper, som søndag gjorde sit til, at Hobro vandt 2-0 i Nordicbet Ligaen.

- Jeg scorede også mod Thisted FC i en træningskamp, så jeg håber, det fortsætter, siger han med et grin.

I sejren på 2-0 udgjorde han og Mads Justesen stopperparret. Med undtagelse af et enkelt kiks efter fem minutter gav 1. divisionsduksen ikke mange åbne chancer væk i opgøret. Det vil Yaw Amankwah dog ikke kun give forsvaret hæder for.

- Rosen tilfalder hele holdet. Det har meget at sige, at angriberne også arbejder, siger Amankwah.