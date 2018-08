Hobro møder tidligere cheftræner i lokalbrag

FODBOLD: Søndag eftermiddag skal Hobro møde Randers, som Hobro i de senere år har formået at udfordre på deres position som den store i forholdet mellem de to klubber. Sidste sæson endte Hobro, med Thomas Thomasberg i spidsen, 14 point foran Randers i tabellen. Men i denne sæson har Thomas Thomasberg skiftet trænersædet i Hobro ud med cheftrænerjobbet i Randers. Det kan derfor vise sig at blive en svær opgave for Hobro, da Thomas Thomasberg har et stort kendskab til Hobros trup.

- Da han var træner for os, havde han godt styr på alle modstanderne, så han er en velforberedt mand. Det er klart, han kender os lidt mere indgående, og det kan måske ramme os, siger Hobro-anfører Jonas Brix-Damborg.

Kendskabet går dog begge veje, og det kan måske også vise sig at være en hjælp for Hobro-mandskabet.

- Vi har fået snakket om, hvordan vi kan ramme dem, og vi ved, hvordan han vil gøre tingene. Det tror jeg også godt, at vi kan drage fordel af, siger Jonas Brix-Damborg.